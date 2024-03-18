Захарова назвала беспрецедентным количество голосов на выборах из-за рубежа

В президентских выборах приняли участие более 372 тысяч избирателей из-за рубежа. Такие цифры являются беспрецедентными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> В [президентских] выборах приняли участие 372 779 человек, но это неокончательные данные», — подчеркнула Мария Захарова в эфире Первого канала.
Голосование за российского президента проходило на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Причем россияне могли проголосовать, даже находясь за границей. Избирательные участки были организованы при посольствах страны.
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