Захарова назвала беспрецедентным количество голосов на выборах из-за рубежа

Захарова: за президента РФ проголосовало более 372 тысяч избирателей за границей
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
За рубежом за президента РФ проголосовало 372 тысячи избирателей, уточнила Мария Захарова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В президентских выборах приняли участие более 372 тысяч избирателей из-за рубежа. Такие цифры являются беспрецедентными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> В [президентских] выборах приняли участие 372 779 человек, но это неокончательные данные», — подчеркнула Мария Захарова в эфире Первого канала.

Голосование за российского президента проходило на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Причем россияне могли проголосовать, даже находясь за границей. Избирательные участки были организованы при посольствах страны.

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В президентских выборах приняли участие более 372 тысяч избирателей из-за рубежа. Такие цифры являются беспрецедентными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> В [президентских] выборах приняли участие 372 779 человек, но это неокончательные данные», — подчеркнула Мария Захарова в эфире Первого канала. Голосование за российского президента проходило на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Причем россияне могли проголосовать, даже находясь за границей. Избирательные участки были организованы при посольствах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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