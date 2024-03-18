Политика Выборы Захарова назвала беспрецедентным количество голосов на выборах из-за рубежа Захарова: за президента РФ проголосовало более 372 тысяч избирателей за границей 18 марта 2024 в 11:09 Размер текста - 17 + За рубежом за президента РФ проголосовало 372 тысячи избирателей, уточнила Мария Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В президентских выборах приняли участие более 372 тысяч избирателей из-за рубежа. Такие цифры являются беспрецедентными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> В [президентских] выборах приняли участие 372 779 человек, но это неокончательные данные», — подчеркнула Мария Захарова в эфире Первого канала. Голосование за российского президента проходило на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Причем россияне могли проголосовать, даже находясь за границей. Избирательные участки были организованы при посольствах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В президентских выборах приняли участие более 372 тысяч избирателей из-за рубежа. Такие цифры являются беспрецедентными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> В [президентских] выборах приняли участие 372 779 человек, но это неокончательные данные», — подчеркнула Мария Захарова в эфире Первого канала. Голосование за российского президента проходило на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Причем россияне могли проголосовать, даже находясь за границей. Избирательные участки были организованы при посольствах страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям