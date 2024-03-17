В Челябинск приехал поезд Минобороны РФ «Сила в правде». Фото, видео

В Челябинск приехал поезд Минобороны РФ «Сила в правде»

18 марта 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Поезд прибыл в Челябинск в День воссоединения Крыма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск 18 марта прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Акция направлена на демонстрацию силы, мужества и героизма участников СВО, сообщил первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак. «Эта акция и ее экспонаты ярко продемонстрируют нам силу российского оружия, мужество и героизм участников специальной военной операции. Наши земляки с честью отстаивают нашу территориальную целостность», — передает слова Гусака корреспондент URA.RU. В числе экспонатов российская военная техника, броневые внедорожники, пехотные боевые автомобили, танки. Также представлены повреждения от российских снарядов на вражеской технике. В вагонах расположили тематические локации, среди которых место оператора БПЛА. Реставраторы также создали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны. Там же находятся исторические снимки и макеты военной техники. На мероприятии состоялось вступление челябинских школьников в ряды Юнармии. Публично дети произнесли клятву юнармейцев. Для бойцов и посетителей выступил школьник Захар Пузиков, исполнив песню Shaman’а «Я — русский». В числе экспозиций представили кабинет оператора БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для выставки воссоздали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выставке представили военную технику и боевые автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В вагонах разместили фотографии, технику, оружие и знаковые предметы СВО и ВОВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинск 18 марта прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Акция направлена на демонстрацию силы, мужества и героизма участников СВО, сообщил первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак. «Эта акция и ее экспонаты ярко продемонстрируют нам силу российского оружия, мужество и героизм участников специальной военной операции. Наши земляки с честью отстаивают нашу территориальную целостность», — передает слова Гусака корреспондент URA.RU. В числе экспонатов российская военная техника, броневые внедорожники, пехотные боевые автомобили, танки. Также представлены повреждения от российских снарядов на вражеской технике. В вагонах расположили тематические локации, среди которых место оператора БПЛА. Реставраторы также создали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны. Там же находятся исторические снимки и макеты военной техники. На мероприятии состоялось вступление челябинских школьников в ряды Юнармии. Публично дети произнесли клятву юнармейцев. Для бойцов и посетителей выступил школьник Захар Пузиков, исполнив песню Shaman’а «Я — русский».