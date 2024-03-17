17 марта 2024

В Челябинск приехал поезд Минобороны РФ «Сила в правде». Фото, видео

В Челябинск приехал поезд Минобороны РФ  «Сила в правде»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Сила в правде. Челябинск
Поезд прибыл в Челябинск в День воссоединения Крыма Фото:

В Челябинск 18 марта прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Акция направлена на демонстрацию силы, мужества и героизма участников СВО, сообщил первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак.

«Эта акция и ее экспонаты ярко продемонстрируют нам силу российского оружия, мужество и героизм участников специальной военной операции. Наши земляки с честью отстаивают нашу территориальную целостность», — передает слова Гусака корреспондент URA.RU.

В числе экспонатов российская военная техника, броневые внедорожники, пехотные боевые автомобили, танки. Также представлены повреждения от российских снарядов на вражеской технике. В вагонах расположили тематические локации, среди которых место оператора БПЛА. Реставраторы также создали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны. Там же находятся исторические снимки и макеты военной техники.

На мероприятии состоялось вступление челябинских школьников в ряды Юнармии. Публично дети произнесли клятву юнармейцев. Для бойцов и посетителей выступил школьник Захар Пузиков, исполнив песню Shaman’а «Я — русский».

Поезд Сила в правде. Челябинск
В числе экспозиций представили кабинет оператора БПЛА
Фото:
Поезд Сила в правде. Челябинск
Для выставки воссоздали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны
Фото:
Поезд Сила в правде. Челябинск
На выставке представили военную технику и боевые автомобили
Фото:
Поезд Сила в правде. Челябинск
В вагонах разместили фотографии, технику, оружие и знаковые предметы СВО и ВОВ
Фото:

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В Челябинск 18 марта прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Акция направлена на демонстрацию силы, мужества и героизма участников СВО, сообщил первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак. «Эта акция и ее экспонаты ярко продемонстрируют нам силу российского оружия, мужество и героизм участников специальной военной операции. Наши земляки с честью отстаивают нашу территориальную целостность», — передает слова Гусака корреспондент URA.RU. В числе экспонатов российская военная техника, броневые внедорожники, пехотные боевые автомобили, танки. Также представлены повреждения от российских снарядов на вражеской технике. В вагонах расположили тематические локации, среди которых место оператора БПЛА. Реставраторы также создали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны. Там же находятся исторические снимки и макеты военной техники. На мероприятии состоялось вступление челябинских школьников в ряды Юнармии. Публично дети произнесли клятву юнармейцев. Для бойцов и посетителей выступил школьник Захар Пузиков, исполнив песню Shaman’а «Я — русский».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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