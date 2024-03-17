В Челябинск приехал поезд Минобороны РФ  «Сила в правде»

В Челябинск 18 марта прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Акция направлена на демонстрацию силы, мужества и героизма участников СВО, сообщил первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак.
«Эта акция и ее экспонаты ярко продемонстрируют нам силу российского оружия, мужество и героизм участников специальной военной операции. Наши земляки с честью отстаивают нашу территориальную целостность», — передает слова Гусака корреспондент URA.RU.
В числе экспонатов российская военная техника, броневые внедорожники, пехотные боевые автомобили, танки. Также представлены повреждения от российских снарядов на вражеской технике. В вагонах расположили тематические локации, среди которых место оператора БПЛА. Реставраторы также создали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны. Там же находятся исторические снимки и макеты военной техники.
На мероприятии состоялось вступление челябинских школьников в ряды Юнармии. Публично дети произнесли клятву юнармейцев. Для бойцов и посетителей выступил школьник Захар Пузиков, исполнив песню Shaman’а «Я — русский».
В числе экспозиций представили кабинет оператора БПЛА
В Челябинск 18 марта прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Акция направлена на демонстрацию силы, мужества и героизма участников СВО, сообщил первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак. «Эта акция и ее экспонаты ярко продемонстрируют нам силу российского оружия, мужество и героизм участников специальной военной операции. Наши земляки с честью отстаивают нашу территориальную целостность», — передает слова Гусака корреспондент URA.RU. В числе экспонатов российская военная техника, броневые внедорожники, пехотные боевые автомобили, танки. Также представлены повреждения от российских снарядов на вражеской технике. В вагонах расположили тематические локации, среди которых место оператора БПЛА. Реставраторы также создали точную копию знамени победы времен Великой Отечественной Войны. Там же находятся исторические снимки и макеты военной техники. На мероприятии состоялось вступление челябинских школьников в ряды Юнармии. Публично дети произнесли клятву юнармейцев. Для бойцов и посетителей выступил школьник Захар Пузиков, исполнив песню Shaman’а «Я — русский».