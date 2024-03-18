Шеф Агзамов выгнал из проекта челябинского кондитера за торт в хоррор-стиле

18 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Агзамов раскритиковал вкус, вид и исполнение торта на тему «черный лес» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кондитер из Челябинска Наталья Зыкова выбыла из проекта «Мастер Кондитер», где главой жюри выступает шеф Ренат Агзамов. Женщина не справилась с заданием ведущих, заявил Агзамов. «Моя оценка — кол. Это не съедобно, это не красиво. Здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить. Я ставлю за соответствие теме „черного леса“ — два, за соответствие вкусу — два», — заявил Агзамов. Заданием для участников выпуска стало создание торта в хоррор-стиле. Десерт Зыкова должна была исполнить по рецепту торта «Черный лес», воплотив мотив русской сказки. В конце программы с участницей из Челябинска попрощались. Женщина поблагодарила команду шоу за эмоции и проведенное время. Челябинка попала в шестерку лучших участников. «Я не расстроилась, круто провела время. Все хорошо», — заявила Зыкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кондитер из Челябинска Наталья Зыкова выбыла из проекта «Мастер Кондитер», где главой жюри выступает шеф Ренат Агзамов. Женщина не справилась с заданием ведущих, заявил Агзамов. «Моя оценка — кол. Это не съедобно, это не красиво. Здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить. Я ставлю за соответствие теме „черного леса“ — два, за соответствие вкусу — два», — заявил Агзамов. Заданием для участников выпуска стало создание торта в хоррор-стиле. Десерт Зыкова должна была исполнить по рецепту торта «Черный лес», воплотив мотив русской сказки. В конце программы с участницей из Челябинска попрощались. Женщина поблагодарила команду шоу за эмоции и проведенное время. Челябинка попала в шестерку лучших участников. «Я не расстроилась, круто провела время. Все хорошо», — заявила Зыкова.