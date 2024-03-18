Шеф Агзамов выгнал из проекта челябинского кондитера за торт в хоррор-стиле

Кондитер из Челябинска Наталья Зыкова выбыла из проекта «Мастер Кондитер», где главой жюри выступает шеф Ренат Агзамов. Женщина не справилась с заданием ведущих, заявил Агзамов.
«Моя оценка — кол. Это не съедобно, это не красиво. Здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить. Я ставлю за соответствие теме „черного леса“ — два, за соответствие вкусу — два», — заявил Агзамов.
Заданием для участников выпуска стало создание торта в хоррор-стиле. Десерт Зыкова должна была исполнить по рецепту торта «Черный лес», воплотив мотив русской сказки. В конце программы с участницей из Челябинска попрощались. Женщина поблагодарила команду шоу за эмоции и проведенное время. Челябинка попала в шестерку лучших участников.
«Я не расстроилась, круто провела время. Все хорошо», — заявила Зыкова.
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