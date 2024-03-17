Политика Выборы Сторонница Надеждина в ХМАО провела все выборы в ИВС. Инсайд 18 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Полина Змановская провела в изоляторе трое суток Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО сторонница Бориса Надеждина провела все выборы президента РФ в изоляторе временного содержания. Волонтера партии «Гражданская инициатива» Полину Змановскую задержали из-за проведения незаконного экзитпола на избирательном участке в Ханты-Мансийске 15 марта, в первый день голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Змановскую оштрафовали по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Ей дали трое суток. Срок истекает в понедельник 18 марта во второй половине дня», — сообщает инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Змановская не впервые становится участницей политических скандалов и получает штрафы. Девушка выступала на митингах несистемной оппозиции и была внештатным корреспондентом СМИ-иноагентов. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году активистку сняли с выборов в гордуму Ханты-Мансийска, куда она баллотировалась от партии «Яблоко». По данным источников, она утаила информацию о наличии ВНЖ Норвегии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО сторонница Бориса Надеждина провела все выборы президента РФ в изоляторе временного содержания. Волонтера партии «Гражданская инициатива» Полину Змановскую задержали из-за проведения незаконного экзитпола на избирательном участке в Ханты-Мансийске 15 марта, в первый день голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Змановскую оштрафовали по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Ей дали трое суток. Срок истекает в понедельник 18 марта во второй половине дня», — сообщает инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Змановская не впервые становится участницей политических скандалов и получает штрафы. Девушка выступала на митингах несистемной оппозиции и была внештатным корреспондентом СМИ-иноагентов. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году активистку сняли с выборов в гордуму Ханты-Мансийска, куда она баллотировалась от партии «Яблоко». По данным источников, она утаила информацию о наличии ВНЖ Норвегии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям