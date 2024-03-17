В ХМАО сторонница Бориса Надеждина провела все выборы президента РФ в изоляторе временного содержания. Волонтера партии «Гражданская инициатива» Полину Змановскую задержали из-за проведения незаконного экзитпола на избирательном участке в Ханты-Мансийске 15 марта, в первый день голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.
«Змановскую оштрафовали по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Ей дали трое суток. Срок истекает в понедельник 18 марта во второй половине дня», — сообщает инсайдер.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Змановская не впервые становится участницей политических скандалов и получает штрафы. Девушка выступала на митингах несистемной оппозиции и была внештатным корреспондентом СМИ-иноагентов.
Ранее URA.RU писало, что в 2021 году активистку сняли с выборов в гордуму Ханты-Мансийска, куда она баллотировалась от партии «Яблоко». По данным источников, она утаила информацию о наличии ВНЖ Норвегии.
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