17 марта 2024

Сторонница Надеждина в ХМАО провела все выборы в ИВС. Инсайд

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Полина Змановская провела в изоляторе трое суток Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО сторонница Бориса Надеждина провела все выборы президента РФ в изоляторе временного содержания. Волонтера партии «Гражданская инициатива» Полину Змановскую задержали из-за проведения незаконного экзитпола на избирательном участке в Ханты-Мансийске 15 марта, в первый день голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«Змановскую оштрафовали по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Ей дали трое суток. Срок истекает в понедельник 18 марта во второй половине дня», — сообщает инсайдер.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Змановская не впервые становится участницей политических скандалов и получает штрафы. Девушка выступала на митингах несистемной оппозиции и была внештатным корреспондентом СМИ-иноагентов.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году активистку сняли с выборов в гордуму Ханты-Мансийска, куда она баллотировалась от партии «Яблоко». По данным источников, она утаила информацию о наличии ВНЖ Норвегии.

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В ХМАО сторонница Бориса Надеждина провела все выборы президента РФ в изоляторе временного содержания. Волонтера партии «Гражданская инициатива» Полину Змановскую задержали из-за проведения незаконного экзитпола на избирательном участке в Ханты-Мансийске 15 марта, в первый день голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Змановскую оштрафовали по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Ей дали трое суток. Срок истекает в понедельник 18 марта во второй половине дня», — сообщает инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Змановская не впервые становится участницей политических скандалов и получает штрафы. Девушка выступала на митингах несистемной оппозиции и была внештатным корреспондентом СМИ-иноагентов. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году активистку сняли с выборов в гордуму Ханты-Мансийска, куда она баллотировалась от партии «Яблоко». По данным источников, она утаила информацию о наличии ВНЖ Норвегии.
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