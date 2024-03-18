Главный тренер «Трактора» заявил, что игра с «Динамо» добавила ему седых волос

19 марта 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Челябинцы в овертайме выиграли у «Динамо» в драматичной встрече Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин заявил, что после игры с московским «Динамо» 18 марта у него прибавилось седых волос. Видео с послематчевой пресс-конференции размещено на официальном сайте клуба. «Седых волос прибавится после таких игр. Но все было под контролем. Да, пропустили, но мы уделили внимание тому, что стали играть неправильно. Ребята это уловили, создали моменты. Это эмоции. Можно стоять за спиной у игроков и что-то подсказывать, но свои эмоции я отдаю ребятам», — сказал Заварухин. «Трактор» в четвертьфинале Кубка Гагарина КХЛ играет серию игр до четырех побед одной из команд с московским «Динамо». Матч 18 марта сложился драматично. Челябинцы вели по ходу встречи со счетом 2:4, но «Динамо» в третьем периоде удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. В овертайме «Трактор» победил благодаря году Александра Шарова. Счет в серии после этой игры стал 2:0 в пользу «Трактора». Серия переезжает в Челябинск. Игры состоятся в ледовой арене «Трактор» 20 и 22 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин заявил, что после игры с московским «Динамо» 18 марта у него прибавилось седых волос. Видео с послематчевой пресс-конференции размещено на официальном сайте клуба. «Седых волос прибавится после таких игр. Но все было под контролем. Да, пропустили, но мы уделили внимание тому, что стали играть неправильно. Ребята это уловили, создали моменты. Это эмоции. Можно стоять за спиной у игроков и что-то подсказывать, но свои эмоции я отдаю ребятам», — сказал Заварухин. «Трактор» в четвертьфинале Кубка Гагарина КХЛ играет серию игр до четырех побед одной из команд с московским «Динамо». Матч 18 марта сложился драматично. Челябинцы вели по ходу встречи со счетом 2:4, но «Динамо» в третьем периоде удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. В овертайме «Трактор» победил благодаря году Александра Шарова. Счет в серии после этой игры стал 2:0 в пользу «Трактора». Серия переезжает в Челябинск. Игры состоятся в ледовой арене «Трактор» 20 и 22 марта.