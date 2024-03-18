Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» 18 марта на выезде одержали победу во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Матч с московским «Динамо» закончился со счетом 5:4 в овертайме, говорится на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«„Трактор“ выиграл в овертайме и повел 2-0 в серии [четвертьфинала Кубка Гагарина] с московским „Динамо“. Москвичи по ходу матча отыгрывались с 0:1, 1:2 и 2:4, но в овертайме все же потерпели второе поражение подряд», — сообщается на сайте лиги.
Победную шайбу в составе «Трактора» забил Александр Шаров. В составе «Трактора» также отличились Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд и Антон Бурдасов. У «Динамо» шайбы забили Эрик О Дэлл, Дмитрий Рашевский, дубль оформил Никита Гусев.
Следующие два матча четвертьфинала Кубка Гагарина пройдут в Челябинске. Первый состоится 20 марта на арене «Трактор».
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