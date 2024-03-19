На свердловчанку, чья дочь отравилась наркотиком, завели дело

19 марта 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Ребенка смогли спасти врачи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Против 22-летней жительницы Полевского (Свердловская область), чья дочь отравилась наркотиком, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Девушка находится под подпиской о невыезде. Против нее было возбужденно уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Выяснилось, что за сутки до случившегося она разрешила сожителю употреблять наркотики в своей квартире», — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел на прошлой неделе. По предварительным данным, запрещенное вещество ребенок обнаружил у 29-летнего сожителя своей матери. Малышку успели спасти врачи, 12 марта ее перевели в больницу Екатеринбурга. Мать двухлетней девочки ранее на учете не состояла. «Она будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — говорили URA.RU в пресс-группе ОМВД России «Полевской». Сожителя девушки отправили в изолятор на 13 суток до выяснения обстоятельств, добавил инсайдер URA.RU. Ранее мужчина уже был судим за незаконный сбыт наркотических веществ. Из колонии он освободился только в декабре 2023 года. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против 22-летней жительницы Полевского (Свердловская область), чья дочь отравилась наркотиком, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Девушка находится под подпиской о невыезде. Против нее было возбужденно уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Выяснилось, что за сутки до случившегося она разрешила сожителю употреблять наркотики в своей квартире», — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел на прошлой неделе. По предварительным данным, запрещенное вещество ребенок обнаружил у 29-летнего сожителя своей матери. Малышку успели спасти врачи, 12 марта ее перевели в больницу Екатеринбурга. Мать двухлетней девочки ранее на учете не состояла. «Она будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — говорили URA.RU в пресс-группе ОМВД России «Полевской». Сожителя девушки отправили в изолятор на 13 суток до выяснения обстоятельств, добавил инсайдер URA.RU. Ранее мужчина уже был судим за незаконный сбыт наркотических веществ. Из колонии он освободился только в декабре 2023 года. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.