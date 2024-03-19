На свердловчанку, чья дочь отравилась наркотиком, завели дело

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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
Ребенка смогли спасти врачи (архивное фото) Фото:

Против 22-летней жительницы Полевского (Свердловская область), чья дочь отравилась наркотиком, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Девушка находится под подпиской о невыезде. Против нее было возбужденно уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Выяснилось, что за сутки до случившегося она разрешила сожителю употреблять наркотики в своей квартире», — пояснил собеседник агентства.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По предварительным данным, запрещенное вещество ребенок обнаружил у 29-летнего сожителя своей матери. Малышку успели спасти врачи, 12 марта ее перевели в больницу Екатеринбурга.

Мать двухлетней девочки ранее на учете не состояла. «Она будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — говорили URA.RU в пресс-группе ОМВД России «Полевской».

Сожителя девушки отправили в изолятор на 13 суток до выяснения обстоятельств, добавил инсайдер URA.RU. Ранее мужчина уже был судим за незаконный сбыт наркотических веществ. Из колонии он освободился только в декабре 2023 года. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

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Против 22-летней жительницы Полевского (Свердловская область), чья дочь отравилась наркотиком, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Девушка находится под подпиской о невыезде. Против нее было возбужденно уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Выяснилось, что за сутки до случившегося она разрешила сожителю употреблять наркотики в своей квартире», — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел на прошлой неделе. По предварительным данным, запрещенное вещество ребенок обнаружил у 29-летнего сожителя своей матери. Малышку успели спасти врачи, 12 марта ее перевели в больницу Екатеринбурга. Мать двухлетней девочки ранее на учете не состояла. «Она будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — говорили URA.RU в пресс-группе ОМВД России «Полевской». Сожителя девушки отправили в изолятор на 13 суток до выяснения обстоятельств, добавил инсайдер URA.RU. Ранее мужчина уже был судим за незаконный сбыт наркотических веществ. Из колонии он освободился только в декабре 2023 года. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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