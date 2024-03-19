19 марта 2024

В пермском Доме двух почетных граждан откроют новый ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, бар, кафе, ресторан, посуда
Новый проект будет сочетать азиатскую и европейскую кухню Фото:

Создательница пермского ресторана Belka Екатерина Белка объявила об открытии нового заведения. Ресторан будет расположен в особняке на улице Ленина, 24, который называют Домом двух почетных граждан.

«В основу концепции нового заведения вошла история о жительнице азиатской страны, которая еще в молодости переехала в Париж и впитала в себя дух гедонизма и эстетики Европы. Наша героиня — 80-летняя Мадам Жу решила открыть ресторан, в котором европейский стиль сочетается с азиатскими традициями», — пишет Business Class со ссылкой на Екатерину Белку.

Уточняется, что шеф-поваром нового ресторана станет Максим Тупицын, который уже управляет кухней в заведении Belka. В меню — опаленные роллы, которые подожгут на глазах гостей, шакшука с осьминогом, рыба барракуда и другие блюда. Открытие запланировано на 1 апреля 2024 года.

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Создательница пермского ресторана Belka Екатерина Белка объявила об открытии нового заведения. Ресторан будет расположен в особняке на улице Ленина, 24, который называют Домом двух почетных граждан. «В основу концепции нового заведения вошла история о жительнице азиатской страны, которая еще в молодости переехала в Париж и впитала в себя дух гедонизма и эстетики Европы. Наша героиня — 80-летняя Мадам Жу решила открыть ресторан, в котором европейский стиль сочетается с азиатскими традициями», — пишет Business Class со ссылкой на Екатерину Белку. Уточняется, что шеф-поваром нового ресторана станет Максим Тупицын, который уже управляет кухней в заведении Belka. В меню — опаленные роллы, которые подожгут на глазах гостей, шакшука с осьминогом, рыба барракуда и другие блюда. Открытие запланировано на 1 апреля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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