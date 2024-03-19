В пермском Доме двух почетных граждан откроют новый ресторан

Создательница пермского ресторана Belka Екатерина Белка объявила об открытии нового заведения. Ресторан будет расположен в особняке на улице Ленина, 24, который называют Домом двух почетных граждан.
«В основу концепции нового заведения вошла история о жительнице азиатской страны, которая еще в молодости переехала в Париж и впитала в себя дух гедонизма и эстетики Европы. Наша героиня — 80-летняя Мадам Жу решила открыть ресторан, в котором европейский стиль сочетается с азиатскими традициями», — пишет Business Class со ссылкой на Екатерину Белку.
Уточняется, что шеф-поваром нового ресторана станет Максим Тупицын, который уже управляет кухней в заведении Belka. В меню — опаленные роллы, которые подожгут на глазах гостей, шакшука с осьминогом, рыба барракуда и другие блюда. Открытие запланировано на 1 апреля 2024 года.
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