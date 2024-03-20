Из кого будут набирать новые армии и дивизии, анонсированные Шойгу

Генерал-лейтенант Соболев: новые военные округа заполнят срочниками

20 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Виктор Соболев объяснил, откуда взялась потребность в новых армиях у России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые армии и дивизии, о формировании которых заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут состоять из солдат срочной службы в рамках восстановления Московского и Ленинградского военных округов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Новость по теме Зачем Путин создал военные округа в Москве и Санкт-Петербурге «Вы же знаете, у нас создаются два новых военных округа: Ленинградский и Московский. Там образуются армии, дивизии, полки и так далее. Они не все будут из контрактников. Конечно, там будут военнослужащие срочной службы. Там же нет боевых действий. Поэтому, безусловно, те соединения, которые будут сейчас располагаться в восстанавливаемом военных округах, конечно, будут состоять из срочников», — сказал Виктор Соболев. Он подчеркнул, что речь идет о тыловых частях, и срочников на Украину отправлять не будут. «Соединения, части и подразделения, которые в зоне специальной военной операции, состоят из контрактников», — объяснил депутат. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца года будут сформированы две общевойсковые армии, 13 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Уже, как он сообщил, сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. По его словам, численный состав армии будет увеличиваться соразмерно возникающим угрозам безопасности страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые армии и дивизии, о формировании которых заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут состоять из солдат срочной службы в рамках восстановления Московского и Ленинградского военных округов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Вы же знаете, у нас создаются два новых военных округа: Ленинградский и Московский. Там образуются армии, дивизии, полки и так далее. Они не все будут из контрактников. Конечно, там будут военнослужащие срочной службы. Там же нет боевых действий. Поэтому, безусловно, те соединения, которые будут сейчас располагаться в восстанавливаемом военных округах, конечно, будут состоять из срочников», — сказал Виктор Соболев. Он подчеркнул, что речь идет о тыловых частях, и срочников на Украину отправлять не будут. «Соединения, части и подразделения, которые в зоне специальной военной операции, состоят из контрактников», — объяснил депутат. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца года будут сформированы две общевойсковые армии, 13 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Уже, как он сообщил, сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. По его словам, численный состав армии будет увеличиваться соразмерно возникающим угрозам безопасности страны.