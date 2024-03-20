Из кого будут набирать новые армии и дивизии, анонсированные Шойгу

Генерал-лейтенант Соболев: новые военные округа заполнят срочниками
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, соболев виктор
Виктор Соболев объяснил, откуда взялась потребность в новых армиях у России Фото:

Новые армии и дивизии, о формировании которых заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут состоять из солдат срочной службы в рамках восстановления Московского и Ленинградского военных округов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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«Вы же знаете, у нас создаются два новых военных округа: Ленинградский и Московский. Там образуются армии, дивизии, полки и так далее. Они не все будут из контрактников. Конечно, там будут военнослужащие срочной службы. Там же нет боевых действий. Поэтому, безусловно, те соединения, которые будут сейчас располагаться в восстанавливаемом военных округах, конечно, будут состоять из срочников», — сказал Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что речь идет о тыловых частях, и срочников на Украину отправлять не будут. «Соединения, части и подразделения, которые в зоне специальной военной операции, состоят из контрактников», — объяснил депутат.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца года будут сформированы две общевойсковые армии, 13 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Уже, как он сообщил, сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. По его словам, численный состав армии будет увеличиваться соразмерно возникающим угрозам безопасности страны.

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Новые армии и дивизии, о формировании которых заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут состоять из солдат срочной службы в рамках восстановления Московского и Ленинградского военных округов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Вы же знаете, у нас создаются два новых военных округа: Ленинградский и Московский. Там образуются армии, дивизии, полки и так далее. Они не все будут из контрактников. Конечно, там будут военнослужащие срочной службы. Там же нет боевых действий. Поэтому, безусловно, те соединения, которые будут сейчас располагаться в восстанавливаемом военных округах, конечно, будут состоять из срочников», — сказал Виктор Соболев. Он подчеркнул, что речь идет о тыловых частях, и срочников на Украину отправлять не будут. «Соединения, части и подразделения, которые в зоне специальной военной операции, состоят из контрактников», — объяснил депутат. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца года будут сформированы две общевойсковые армии, 13 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Уже, как он сообщил, сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. По его словам, численный состав армии будет увеличиваться соразмерно возникающим угрозам безопасности страны.
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