Суд начал банкротство фонда челябинского экс-депутата Госдумы Барышева

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству ходатайство по началу банкротстве фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Заявление о банкротстве подано самими фондом.
«Челябинский городской общественный фонд содействия реализации социальных программ „Соцгород“ обратился в суд с заявлением, в котором просит признать себя несостоятельным (банкротом). Принять к производству суда заявление», — указано в документах суда. Первое заседание по заявлению «Соцгорода» состоится 9 апреля.
Как указано в решении суда, фонд просит включить в реестр требований своих кредиторов долг перед министерством имущества Челябинской области на сумму в 11,4 млн рублей. Из этой суммы основной долг составляет 11 млн 26 тысяч рублей. Остальные деньги — проценты и судебные расходы.
Долг перед челябинским минимущества образовался за аренду Центрального клуба Металлургического района Челябинска. Площади клуба «Соцгород» занимал около 20 лет. В октябре 2021 года министерство расторгло договор с фондом.
Фонд «Соцгород» создан весной 1999 года, занимался социальными проектами и помогал Барышеву на выборах. После того как Барышев в 2021 году не смог переизбраться в Госдуму, он отошел от политики. «Соцгород» подал в суд ходатайство о банкротстве.
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