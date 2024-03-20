Власти Березников решили, где будут работать осужденные горожане

Власти Березников отправят осужденных ремонтировать дома и оздоравливать водоемы

21 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермские осужденные будут штукатурить дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) жители, приговоренные судом к обязательным и исправительным работам, займутся благоустройством, эксплуатацией ЖКХ и погрузочными работами. Это следует из проекта постановления администрации города, опубликованного на официальном портале правовой информации Березников. «Определить: перечень видов работ […], перечень объектов […], перечень мест, предназначенных для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденным, не имеющим основного места работы», — говорится в проекте постановления мэрии. В документе указано, что осужденные будут убирать мусор в городе, ухаживать за цветниками, очищать пляжи, ремонтировать канализацию, мыть остановки общественного транспорта. Кроме того, преступивших закон березниковцев отправят на малярно-штукатурные и погрузочно-разгрузочные работы. Среди организаций, где предстоит работать осужденным, значатся несколько учреждений администрации Березников, хуторское казачье общество, храм, дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также благотворительный фонд. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Нытвы, провинившихся перед законом, отправят работать в отделения Почты России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках (Пермский край) жители, приговоренные судом к обязательным и исправительным работам, займутся благоустройством, эксплуатацией ЖКХ и погрузочными работами. Это следует из проекта постановления администрации города, опубликованного на официальном портале правовой информации Березников. «Определить: перечень видов работ […], перечень объектов […], перечень мест, предназначенных для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденным, не имеющим основного места работы», — говорится в проекте постановления мэрии. В документе указано, что осужденные будут убирать мусор в городе, ухаживать за цветниками, очищать пляжи, ремонтировать канализацию, мыть остановки общественного транспорта. Кроме того, преступивших закон березниковцев отправят на малярно-штукатурные и погрузочно-разгрузочные работы. Среди организаций, где предстоит работать осужденным, значатся несколько учреждений администрации Березников, хуторское казачье общество, храм, дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также благотворительный фонд. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Нытвы, провинившихся перед законом, отправят работать в отделения Почты России.