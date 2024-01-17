Общество Осужденных пермяков в глубинке отправят на исправление в «Почту России» 18 января 2024 в 13:17 Размер текста - 17 + В перечне, где предстоит отбывать наказание жителям округа, значатся семь населенных пунктов, в которых есть отделения почты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Нытвенского городского округа Пермского края, провинившихся перед законом, отправят работать в АО «Почта России». Это касается тех, кого суд приговорил к обязательным и исправительным работам. Перечень мест для отбывания наказания расширили местные власти, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации округа. «Таблицу «Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ», дополнить строками следующего содержания: АО «Почта России (с. Шерья, с. Мокино, пгт. Новоильинский, п. Уральский, г. Нытва, ст. Чайковская, с. Григорьевское)», — указано в документе, который уже вступил в силу. Также осужденные будут трудиться в обществах с ограниченной ответственностью «Уральская фурнитура», «Гостиничный комплекс Нытвенский», «Лидер — А» и у индивидуальных предпринимателей Саида Джаватова и Вячеслава Плешкова. Изменения в подобный документ внесли и власти Оханского городского округа. Там в осужденные, приговоренные к исправительным работам, смогут трудиться у предпринимателя Эдуарда Мурадянца. Жителей Нытвенского городского округа Пермского края, провинившихся перед законом, отправят работать в АО «Почта России». Это касается тех, кого суд приговорил к обязательным и исправительным работам. Перечень мест для отбывания наказания расширили местные власти, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации округа. «Таблицу «Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ», дополнить строками следующего содержания: АО «Почта России (с. Шерья, с. Мокино, пгт. Новоильинский, п. Уральский, г. Нытва, ст. Чайковская, с. Григорьевское)», — указано в документе, который уже вступил в силу. Также осужденные будут трудиться в обществах с ограниченной ответственностью «Уральская фурнитура», «Гостиничный комплекс Нытвенский», «Лидер — А» и у индивидуальных предпринимателей Саида Джаватова и Вячеслава Плешкова. Изменения в подобный документ внесли и власти Оханского городского округа. Там в осужденные, приговоренные к исправительным работам, смогут трудиться у предпринимателя Эдуарда Мурадянца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям