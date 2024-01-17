Осужденных пермяков в глубинке отправят на исправление в «Почту России»

Жителей Нытвенского городского округа Пермского края, провинившихся перед законом, отправят работать в АО «Почта России». Это касается тех, кого суд приговорил к обязательным и исправительным работам. Перечень мест для отбывания наказания расширили местные власти, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации округа.
«Таблицу «Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ», дополнить строками следующего содержания: АО «Почта России (с. Шерья, с. Мокино, пгт. Новоильинский, п. Уральский, г. Нытва, ст. Чайковская, с. Григорьевское)», — указано в документе, который уже вступил в силу.
Также осужденные будут трудиться в обществах с ограниченной ответственностью «Уральская фурнитура», «Гостиничный комплекс Нытвенский», «Лидер — А» и у индивидуальных предпринимателей Саида Джаватова и Вячеслава Плешкова.
Изменения в подобный документ внесли и власти Оханского городского округа. Там в осужденные, приговоренные к исправительным работам, смогут трудиться у предпринимателя Эдуарда Мурадянца.
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