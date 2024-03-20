20 марта 2024

Депутат от «Новых людей» Исаев будет получать зарплату в пермском парламенте

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Сергей Исаев решил сосредоточиться на депутатской работе Фото:

Депутат заксобрания Пермского края от партии «Новые люди» Сергей Исаев будет работать на постоянной основе. Такое решение принял краевой парламент на заседании 21 марта, трансляция которого проходит на сайте заксобрания.

«Более двух лет я совмещал работу в Пермском госуниверситете и статус депутата. В этом году принял решение сконцентрироваться на депутатской работе и перейти на постоянную основу. Прошу поддержать», — пояснил Исаев.

Сергей Исаев является доцентом кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ, руководителем проектного офиса программы развития «Приоритет 2030», заместителем директора Центра Компетенций НТИ по направлению «Фотоника». В сентябре на зарплату были переведены Алексей Инюткин и Альбер Демченко.

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Депутат заксобрания Пермского края от партии «Новые люди» Сергей Исаев будет работать на постоянной основе. Такое решение принял краевой парламент на заседании 21 марта, трансляция которого проходит на сайте заксобрания. «Более двух лет я совмещал работу в Пермском госуниверситете и статус депутата. В этом году принял решение сконцентрироваться на депутатской работе и перейти на постоянную основу. Прошу поддержать», — пояснил Исаев. Сергей Исаев является доцентом кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ, руководителем проектного офиса программы развития «Приоритет 2030», заместителем директора Центра Компетенций НТИ по направлению «Фотоника». В сентябре на зарплату были переведены Алексей Инюткин и Альбер Демченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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