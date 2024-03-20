Депутат от «Новых людей» Исаев будет получать зарплату в пермском парламенте

Депутат заксобрания Пермского края от партии «Новые люди» Сергей Исаев будет работать на постоянной основе. Такое решение принял краевой парламент на заседании 21 марта, трансляция которого проходит на сайте заксобрания.
«Более двух лет я совмещал работу в Пермском госуниверситете и статус депутата. В этом году принял решение сконцентрироваться на депутатской работе и перейти на постоянную основу. Прошу поддержать», — пояснил Исаев.
Сергей Исаев является доцентом кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ, руководителем проектного офиса программы развития «Приоритет 2030», заместителем директора Центра Компетенций НТИ по направлению «Фотоника». В сентябре на зарплату были переведены Алексей Инюткин и Альбер Демченко.
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