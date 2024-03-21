В Перми на берегу Камы построят новый бизнес-центр

21 марта 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Новый деловой центр на берегу Камы будет строить дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU ООО «ЛУН-Инвест», которое является дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ», будет строить в Перми в районе набережной Камы новый бизнес-центр. Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил этому проекту приоритетный статус. «Компания „ЛУКОЙЛ“ инвестирует в данный проект более 32 млрд рублей. Деловой центр высочайшего уровня на набережной Камы в современной архитектурной концепции оснастят подземным паркингом, ритейл-инфраструктурой и конференц-залами. Общая площадь строительства составит более 130 тысячи квадратных метров», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Общий объем поступлений в бюджет от строительства нового бизнес-центра в перспективе до 2036 года оценивают более чем в 4,5 млрд рублей. Проект позволит создать условия для работы около пяти тысяч человек. Статус приоритетного проекта позволяет застройщику получить землю под стройку без торгов. Где будут вести строительство — не уточняется. По данным СБИС, ООО «ЛУН-Инвест» было зарегистрировано в Москве в 2021 году. Оно является дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ» и занимается арендой и управлением недвижимостью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООО «ЛУН-Инвест», которое является дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ», будет строить в Перми в районе набережной Камы новый бизнес-центр. Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил этому проекту приоритетный статус. «Компания „ЛУКОЙЛ“ инвестирует в данный проект более 32 млрд рублей. Деловой центр высочайшего уровня на набережной Камы в современной архитектурной концепции оснастят подземным паркингом, ритейл-инфраструктурой и конференц-залами. Общая площадь строительства составит более 130 тысячи квадратных метров», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Общий объем поступлений в бюджет от строительства нового бизнес-центра в перспективе до 2036 года оценивают более чем в 4,5 млрд рублей. Проект позволит создать условия для работы около пяти тысяч человек. Статус приоритетного проекта позволяет застройщику получить землю под стройку без торгов. Где будут вести строительство — не уточняется. По данным СБИС, ООО «ЛУН-Инвест» было зарегистрировано в Москве в 2021 году. Оно является дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ» и занимается арендой и управлением недвижимостью.