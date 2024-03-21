Сенатор Пушков предсказал, что США будут завоеваны мигрантами

США не устоят под натиском переселенцев. Страну, где белые люди вскоре станут меньшинством, завоюют мигранты. Своим мнением поделился сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«В итоге Соединенные Штаты будут завоеваны мигрантами, а белые станут заведомым меньшинством. Точно так же, как Великобритания, Франция и Испания станут колониями Африки и Среднего Востока», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Так сенатор отреагировал на сообщения в СМИ, что толпы мигрантов сломала преграду из колючей проволоки на южной границе Штатов. Люди прорвалась через оцепление нацгвардии, этот момент на видео засняли очевидцы.
В феврале в Техасе на границе США и Мексики для борьбы с потоком незаконных переселенцев началось строительство военного лагеря на 2,3 тысячи человек. По мнению американского телеведущего Такера Карлсона, США ждет судьба Римской империи из-за миграционного кризиса.
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