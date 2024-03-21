Стало известно, когда придет «настоящая весна» в Свердловскую область

Устойчивые положительные температуры, называемые синоптиками «метеорологической весной», придут в Свердловскую область 3 апреля. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
«Примерно 3 апреля мы ожидаем, что среднесуточная температура перешагнет ноль градусов, то есть наступит более менее устойчивое тепло — „метеорологическая весна“, как мы говорим. Если говорить о том, что ожидается в целом в апреле и мае, согласно предварительным прогнозам, температура будет держаться в норме», — пояснила Шепоренко во время пресс-конференции ТАСС.
В ходе выступления синоптик отметила, что сход снежного покрова в Свердловской области придется на середину апреля. На севере региона снег может остаться до конца месяца из-за обильных осадков.
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