21 марта 2024

Стало известно, когда придет «настоящая весна» в Свердловскую область

Главный синоптик Урала: весеннее тепло в Свердловской области наступит 3 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., деревья, парк, карантин, весна, виды тюмени
Весенняя погода ожидается 3 апреля Фото:

Устойчивые положительные температуры, называемые синоптиками «метеорологической весной», придут в Свердловскую область 3 апреля. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«Примерно 3 апреля мы ожидаем, что среднесуточная температура перешагнет ноль градусов, то есть наступит более менее устойчивое тепло — „метеорологическая весна“, как мы говорим. Если говорить о том, что ожидается в целом в апреле и мае, согласно предварительным прогнозам, температура будет держаться в норме», — пояснила Шепоренко во время пресс-конференции ТАСС.

В ходе выступления синоптик отметила, что сход снежного покрова в Свердловской области придется на середину апреля. На севере региона снег может остаться до конца месяца из-за обильных осадков.

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Устойчивые положительные температуры, называемые синоптиками «метеорологической весной», придут в Свердловскую область 3 апреля. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Примерно 3 апреля мы ожидаем, что среднесуточная температура перешагнет ноль градусов, то есть наступит более менее устойчивое тепло — „метеорологическая весна“, как мы говорим. Если говорить о том, что ожидается в целом в апреле и мае, согласно предварительным прогнозам, температура будет держаться в норме», — пояснила Шепоренко во время пресс-конференции ТАСС. В ходе выступления синоптик отметила, что сход снежного покрова в Свердловской области придется на середину апреля. На севере региона снег может остаться до конца месяца из-за обильных осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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