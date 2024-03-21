21 марта 2024

Главный синоптик Урала рассказала, когда растает снег в Свердловской области

Синоптик Шепоренко: в Свердловской области снег растает к середине апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Весна. Тюмень, лужа, оттепель, тает снег, снег тает
В 2024 году снежный покров задержится на Среднем Урале Фото:

В Свердловской области снег растает к середине апреля, а на севере региона снежный покров может остаться до конца месяца. С такими прогнозами выступила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«Если в прошлом году сход снежного покрова был в конце марта в ряде районов юга Свердловской области, то в этом году такого не случится из-за того, что снега больше. Сход снежного покрова будет происходить ближе к средним срокам, ближе к середине апреля», — сказала Шепоренко в ходе пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, на севере региона продолжится выпадение снега, из-за чего он растает только к концу апреля. «Снега в этой части региона много», — отметила синоптик.

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В Свердловской области снег растает к середине апреля, а на севере региона снежный покров может остаться до конца месяца. С такими прогнозами выступила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Если в прошлом году сход снежного покрова был в конце марта в ряде районов юга Свердловской области, то в этом году такого не случится из-за того, что снега больше. Сход снежного покрова будет происходить ближе к средним срокам, ближе к середине апреля», — сказала Шепоренко в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, на севере региона продолжится выпадение снега, из-за чего он растает только к концу апреля. «Снега в этой части региона много», — отметила синоптик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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