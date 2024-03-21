Главный синоптик Урала рассказала, когда растает снег в Свердловской области

Синоптик Шепоренко: в Свердловской области снег растает к середине апреля

22 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

В 2024 году снежный покров задержится на Среднем Урале Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области снег растает к середине апреля, а на севере региона снежный покров может остаться до конца месяца. С такими прогнозами выступила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Если в прошлом году сход снежного покрова был в конце марта в ряде районов юга Свердловской области, то в этом году такого не случится из-за того, что снега больше. Сход снежного покрова будет происходить ближе к средним срокам, ближе к середине апреля», — сказала Шепоренко в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, на севере региона продолжится выпадение снега, из-за чего он растает только к концу апреля. «Снега в этой части региона много», — отметила синоптик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области снег растает к середине апреля, а на севере региона снежный покров может остаться до конца месяца. С такими прогнозами выступила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Если в прошлом году сход снежного покрова был в конце марта в ряде районов юга Свердловской области, то в этом году такого не случится из-за того, что снега больше. Сход снежного покрова будет происходить ближе к средним срокам, ближе к середине апреля», — сказала Шепоренко в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, на севере региона продолжится выпадение снега, из-за чего он растает только к концу апреля. «Снега в этой части региона много», — отметила синоптик.