Главный синоптик Урала рассказала, когда растает снег в Свердловской области

В Свердловской области снег растает к середине апреля, а на севере региона снежный покров может остаться до конца месяца. С такими прогнозами выступила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
«Если в прошлом году сход снежного покрова был в конце марта в ряде районов юга Свердловской области, то в этом году такого не случится из-за того, что снега больше. Сход снежного покрова будет происходить ближе к средним срокам, ближе к середине апреля», — сказала Шепоренко в ходе пресс-конференции ТАСС.
По ее словам, на севере региона продолжится выпадение снега, из-за чего он растает только к концу апреля. «Снега в этой части региона много», — отметила синоптик.
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