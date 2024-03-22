Купеческий особняк 19 века в центре Екатеринбурга признан памятником архитектуры

22 марта 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Здание построено в 1897 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское правительство утвердило новый объект культурного наследия в Екатеринбурге — купеческий особняк, находящийся по адресу Первомайская,7. Информация об этом находится на официальном интернет-портале правовой информации. «Включить выявленный объект археологического наследия „Культурный слой города Екатеринбурга 19-начала 20 веков в юго-восточной части квартала улиц Первомайская — Царская — Карла Либкнехта“ в перечень объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из постановления. В течении трех дней отдел госохраны объектов культурного наследия утвердит точные границы и установит режим использования территории. Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1897 году. Самым первым владельцем стал главный начальник горного завода Иванова, но уже в 1910 году здание купил один из крупнейших подрядчиков Екатеринбурга — Голландский. Именно с этим периодом связан окончательный этап формирования объекта. Один из кварталов на Уралмаше прошел историко-культурную экспертизу, скоро объект могут признать памятником. Проект в документе значится как «Комплекс жилых домов Уралмашзавода». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское правительство утвердило новый объект культурного наследия в Екатеринбурге — купеческий особняк, находящийся по адресу Первомайская,7. Информация об этом находится на официальном интернет-портале правовой информации. «Включить выявленный объект археологического наследия „Культурный слой города Екатеринбурга 19-начала 20 веков в юго-восточной части квартала улиц Первомайская — Царская — Карла Либкнехта“ в перечень объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из постановления. В течении трех дней отдел госохраны объектов культурного наследия утвердит точные границы и установит режим использования территории. Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1897 году. Самым первым владельцем стал главный начальник горного завода Иванова, но уже в 1910 году здание купил один из крупнейших подрядчиков Екатеринбурга — Голландский. Именно с этим периодом связан окончательный этап формирования объекта. Один из кварталов на Уралмаше прошел историко-культурную экспертизу, скоро объект могут признать памятником. Проект в документе значится как «Комплекс жилых домов Уралмашзавода».