В Екатеринбурге квартал на Уралмаше признают памятником

В Екатеринбурге на Уралмаше квартал в границах улиц Кировградской-Машиностроителей-Красных Партизан прошел историко-культурную экспертизу, скоро проект могут признать памятником. Документ выставлен для обсуждения на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Проект в документе значится как «Комплекс жилых домов Уралмашзавода» в границах улиц Стахановская -Кировградская — Красных Борцов — Машинстроителей — проспект Орджоникидзе. Кроме того, в список включено «Дворянское гнездо», которое расположено на улицах Культуры-Красных Партизан и Орджоникидзе.
Архитектурная группа Podelniki планирует собрать историю памятников и обследовать состояние зданий (проходная Уралмашзавода, гостиница «Мадрид»). Затем они составят «дорожную карту» на основе предложений по благоустройству площади.
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