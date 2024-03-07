В Екатеринбурге квартал на Уралмаше признают памятником

Проект прошел историко-культурную экспертизу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Уралмаше квартал в границах улиц Кировградской-Машиностроителей-Красных Партизан прошел историко-культурную экспертизу, скоро проект могут признать памятником. Документ выставлен для обсуждения на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Проект в документе значится как «Комплекс жилых домов Уралмашзавода» в границах улиц Стахановская -Кировградская — Красных Борцов — Машинстроителей — проспект Орджоникидзе. Кроме того, в список включено «Дворянское гнездо», которое расположено на улицах Культуры-Красных Партизан и Орджоникидзе.

Архитектурная группа Podelniki планирует собрать историю памятников и обследовать состояние зданий (проходная Уралмашзавода, гостиница «Мадрид»). Затем они составят «дорожную карту» на основе предложений по благоустройству площади.