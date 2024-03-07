В Екатеринбурге квартал на Уралмаше признают памятником

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Виды Сочи, арка, роспись потолка
Проект прошел историко-культурную экспертизу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше квартал в границах улиц Кировградской-Машиностроителей-Красных Партизан прошел историко-культурную экспертизу, скоро проект могут признать памятником. Документ выставлен для обсуждения на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Проект в документе значится как «Комплекс жилых домов Уралмашзавода» в границах улиц Стахановская -Кировградская — Красных Борцов — Машинстроителей — проспект Орджоникидзе. Кроме того, в список включено «Дворянское гнездо», которое расположено на улицах Культуры-Красных Партизан и Орджоникидзе.

Архитектурная группа Podelniki планирует собрать историю памятников и обследовать состояние зданий (проходная Уралмашзавода, гостиница «Мадрид»). Затем они составят «дорожную карту» на основе предложений по благоустройству площади.

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В Екатеринбурге на Уралмаше квартал в границах улиц Кировградской-Машиностроителей-Красных Партизан прошел историко-культурную экспертизу, скоро проект могут признать памятником. Документ выставлен для обсуждения на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Проект в документе значится как «Комплекс жилых домов Уралмашзавода» в границах улиц Стахановская -Кировградская — Красных Борцов — Машинстроителей — проспект Орджоникидзе. Кроме того, в список включено «Дворянское гнездо», которое расположено на улицах Культуры-Красных Партизан и Орджоникидзе. Архитектурная группа Podelniki планирует собрать историю памятников и обследовать состояние зданий (проходная Уралмашзавода, гостиница «Мадрид»). Затем они составят «дорожную карту» на основе предложений по благоустройству площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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