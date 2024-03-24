В Пермском крае ликвидируется сельхозкооператив «Мотовилихинский»

25 марта 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Старейший совхоз ликвидируется в Пермском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском районе в деревне Малая закрывается сельхозкооператив «Мотовилихинский». Уже назначен ликвидатор известного агропредприятия. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «СПК „Мотовилихинский“ находится в процессе ликвидации. Ликвидатор с 21 марта — Артем Белоконный», — указано в сервисе. В бухгалтерской отчетности сельхозкооператива отмечено, что в 2021 году предприятие показало убыток свыше 22 млн рублей. У совхоза отсутствовала выручка за 2022 год, уточняется в СБИС. Ранее в Пермском крае агрохолдинг «Комос групп» из Удмуртии приступил к ликвидации юрлица двух предприятий. Это краснокамский мясокомбинат АО «Кэлми» и АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском районе в деревне Малая закрывается сельхозкооператив «Мотовилихинский». Уже назначен ликвидатор известного агропредприятия. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «СПК „Мотовилихинский“ находится в процессе ликвидации. Ликвидатор с 21 марта — Артем Белоконный», — указано в сервисе. В бухгалтерской отчетности сельхозкооператива отмечено, что в 2021 году предприятие показало убыток свыше 22 млн рублей. У совхоза отсутствовала выручка за 2022 год, уточняется в СБИС. Ранее в Пермском крае агрохолдинг «Комос групп» из Удмуртии приступил к ликвидации юрлица двух предприятий. Это краснокамский мясокомбинат АО «Кэлми» и АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие».