24 марта 2024
23 марта 2024

В Пермском крае ликвидируется сельхозкооператив «Мотовилихинский»

© Служба новостей «URA.RU»
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Старейший совхоз ликвидируется в Пермском районе Фото:

В Пермском районе в деревне Малая закрывается сельхозкооператив «Мотовилихинский». Уже назначен ликвидатор известного агропредприятия. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

«СПК „Мотовилихинский“ находится в процессе ликвидации. Ликвидатор с 21 марта — Артем Белоконный», — указано в сервисе.

В бухгалтерской отчетности сельхозкооператива отмечено, что в 2021 году предприятие показало убыток свыше 22 млн рублей. У совхоза отсутствовала выручка за 2022 год, уточняется в СБИС.

Ранее в Пермском крае агрохолдинг «Комос групп» из Удмуртии приступил к ликвидации юрлица двух предприятий. Это краснокамский мясокомбинат АО «Кэлми» и АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие».

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В Пермском районе в деревне Малая закрывается сельхозкооператив «Мотовилихинский». Уже назначен ликвидатор известного агропредприятия. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «СПК „Мотовилихинский“ находится в процессе ликвидации. Ликвидатор с 21 марта — Артем Белоконный», — указано в сервисе. В бухгалтерской отчетности сельхозкооператива отмечено, что в 2021 году предприятие показало убыток свыше 22 млн рублей. У совхоза отсутствовала выручка за 2022 год, уточняется в СБИС. Ранее в Пермском крае агрохолдинг «Комос групп» из Удмуртии приступил к ликвидации юрлица двух предприятий. Это краснокамский мясокомбинат АО «Кэлми» и АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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