В Пермском крае ликвидируется сельхозкооператив «Мотовилихинский»

В Пермском районе в деревне Малая закрывается сельхозкооператив «Мотовилихинский». Уже назначен ликвидатор известного агропредприятия. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.
«СПК „Мотовилихинский“ находится в процессе ликвидации. Ликвидатор с 21 марта — Артем Белоконный», — указано в сервисе.
В бухгалтерской отчетности сельхозкооператива отмечено, что в 2021 году предприятие показало убыток свыше 22 млн рублей. У совхоза отсутствовала выручка за 2022 год, уточняется в СБИС.
Ранее в Пермском крае агрохолдинг «Комос групп» из Удмуртии приступил к ликвидации юрлица двух предприятий. Это краснокамский мясокомбинат АО «Кэлми» и АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие».
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