В Челябинской области сгорела маршрутка. Видео

25 марта 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Пожар начался ранним утром Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Челябинской области рядом с городом Сим ранним утром 25 марта сгорела пассажирская газель, которая везла 19 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «Сегодня рано утром огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим. Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, на месте работало две автоцистерны Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших при пожаре нет. По информации URA.RU, пассажиры выбежали из задымленного автомобиля. Последними вышли пожилая женщина и мужчина, так как они успели заснуть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области рядом с городом Сим ранним утром 25 марта сгорела пассажирская газель, которая везла 19 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «Сегодня рано утром огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим. Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, на месте работало две автоцистерны Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших при пожаре нет. По информации URA.RU, пассажиры выбежали из задымленного автомобиля. Последними вышли пожилая женщина и мужчина, так как они успели заснуть.