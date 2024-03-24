В Челябинской области рядом с городом Сим ранним утром 25 марта сгорела пассажирская газель, которая везла 19 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
«Сегодня рано утром огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим. Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, на месте работало две автоцистерны Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших при пожаре нет. По информации URA.RU, пассажиры выбежали из задымленного автомобиля. Последними вышли пожилая женщина и мужчина, так как они успели заснуть.
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