24 марта 2024

В Челябинской области сгорела маршрутка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался ранним утром Фото:

В Челябинской области рядом с городом Сим ранним утром 25 марта сгорела пассажирская газель, которая везла 19 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«Сегодня рано утром огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим. Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, на месте работало две автоцистерны Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших при пожаре нет. По информации URA.RU, пассажиры выбежали из задымленного автомобиля. Последними вышли пожилая женщина и мужчина, так как они успели заснуть.

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В Челябинской области рядом с городом Сим ранним утром 25 марта сгорела пассажирская газель, которая везла 19 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «Сегодня рано утром огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание пассажирского микроавтобуса в районе города Сим. Пассажиры покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, на месте работало две автоцистерны Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших при пожаре нет. По информации URA.RU, пассажиры выбежали из задымленного автомобиля. Последними вышли пожилая женщина и мужчина, так как они успели заснуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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