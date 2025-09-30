Челябинский зоопарк переходит на зимний режим работы

Челябинский зоопарк с 1 октября переходит на зимний график работы. Изменения коснутся как основной территории, так и детского контактного зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Основная территория будет открыта для посещения с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, осмотр экспозиций возможен до 18:00. С пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни режим работы продлен: вход до 18:00, осмотр экспозиций — до 19:00», — уточняют в telegram-канале зоопарка.
Детский контактный зоопарк будет работать с 11:00 до 16:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни, при условии, что температура воздуха будет не ниже -10 градусов без осадков и сильного ветра. При этом кассы будут закрываться за 30 минут до окончания работы. В зоопарке также напомнили, что последний понедельник месяца останется санитарным днем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!