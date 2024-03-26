Челябинец дал взятку и остался без самолета в Тыве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль экстремальных видов спорта. Сургут, кукурузник, ан-2
«Кукурузник» вернут хозяину после уплаты штрафа (фото из архива) Фото:

Житель Челябинской области остался без принадлежащего ему самолета, попавшись на взятке в Тыве. Такое решение принял городской суд Кызыла, сообщили 26 марта URA.RU в республиканской прокуратуре.

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1, 5 млн рублей. Арест, наложенный в ходе следствия на имущество осужденного в виде самолета Ан-2, сохранен до исполнения приговора в части уголовного штрафа», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также пояснили, что челябинский коммерсант через посредника передал взятку в размере 240 тысяч рублей главе одного из казенных учреждений республики. За это ему было обещано беспрепятственное исполнение контрактов, заключенных с подведомственным учреждением, а также своевременная оплата выполненных по ним работ. Однако преступление было раскрыто. Сейчас в суд передали дело и на «партнера» челябинца, который получил от него взятку, но лишился должности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинской области остался без принадлежащего ему самолета, попавшись на взятке в Тыве. Такое решение принял городской суд Кызыла, сообщили 26 марта URA.RU в республиканской прокуратуре. «Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1, 5 млн рублей. Арест, наложенный в ходе следствия на имущество осужденного в виде самолета Ан-2, сохранен до исполнения приговора в части уголовного штрафа», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Там также пояснили, что челябинский коммерсант через посредника передал взятку в размере 240 тысяч рублей главе одного из казенных учреждений республики. За это ему было обещано беспрепятственное исполнение контрактов, заключенных с подведомственным учреждением, а также своевременная оплата выполненных по ним работ. Однако преступление было раскрыто. Сейчас в суд передали дело и на «партнера» челябинца, который получил от него взятку, но лишился должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...