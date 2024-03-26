26 марта 2024

Челябинский таксист поджег администрацию поселка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, огонь, лесной пожар, окно, дом горит, село запасное
Мужчина решил поджогом отомстить жене (фото из архива) Фото:

В Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещалась сельская администрация, почта и магазин. Инцидент произошел 26 марта в поселке Северный, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Таксист рассорился с женой, которая работала в магазине „Продукты“. Торговая точка располагалась в том же здании, что администрация и отделение связи. Среди бела дня 40-летний мужчина плеснул бензин в окно магазина и попытался его поджечь его», — рассказала инсайдер.

«В дежурную часть МО МВД России „Кыштымский“ поступило сообщение о том, что мужчина в поселке Северный попытался поджечь здание, в котором располагаются администрация поселка, магазин и библиотека. Следственно-оперативная группа установила, что из-за семейно-бытового конфликта 38-летний ранее судимый местный житель решил поджечь здание. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог, и сбежал», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Правонарушитель задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещалась сельская администрация, почта и магазин. Инцидент произошел 26 марта в поселке Северный, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Таксист рассорился с женой, которая работала в магазине „Продукты“. Торговая точка располагалась в том же здании, что администрация и отделение связи. Среди бела дня 40-летний мужчина плеснул бензин в окно магазина и попытался его поджечь его», — рассказала инсайдер. «В дежурную часть МО МВД России „Кыштымский“ поступило сообщение о том, что мужчина в поселке Северный попытался поджечь здание, в котором располагаются администрация поселка, магазин и библиотека. Следственно-оперативная группа установила, что из-за семейно-бытового конфликта 38-летний ранее судимый местный житель решил поджечь здание. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог, и сбежал», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Правонарушитель задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...