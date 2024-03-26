Челябинский таксист поджег администрацию поселка

27 марта 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Мужчина решил поджогом отомстить жене (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещалась сельская администрация, почта и магазин. Инцидент произошел 26 марта в поселке Северный, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Таксист рассорился с женой, которая работала в магазине „Продукты“. Торговая точка располагалась в том же здании, что администрация и отделение связи. Среди бела дня 40-летний мужчина плеснул бензин в окно магазина и попытался его поджечь его», — рассказала инсайдер. «В дежурную часть МО МВД России „Кыштымский“ поступило сообщение о том, что мужчина в поселке Северный попытался поджечь здание, в котором располагаются администрация поселка, магазин и библиотека. Следственно-оперативная группа установила, что из-за семейно-бытового конфликта 38-летний ранее судимый местный житель решил поджечь здание. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог, и сбежал», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Правонарушитель задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещалась сельская администрация, почта и магазин. Инцидент произошел 26 марта в поселке Северный, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Таксист рассорился с женой, которая работала в магазине „Продукты“. Торговая точка располагалась в том же здании, что администрация и отделение связи. Среди бела дня 40-летний мужчина плеснул бензин в окно магазина и попытался его поджечь его», — рассказала инсайдер. «В дежурную часть МО МВД России „Кыштымский“ поступило сообщение о том, что мужчина в поселке Северный попытался поджечь здание, в котором располагаются администрация поселка, магазин и библиотека. Следственно-оперативная группа установила, что из-за семейно-бытового конфликта 38-летний ранее судимый местный житель решил поджечь здание. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог, и сбежал», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Правонарушитель задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.