Челябинка рассказала о чудесном спасении из «Крокус Сити Холла»

Жительница Челябинска Евгения вместе с супругом вышла из «Крокус Сити Холла» за минуту до нападения террористов и видела начало атаки через стеклянные двери. Она назвала это чудесным спасением, но поняла это не сразу.
«Мы шли из 14-го входа здания. Когда услышали выстрелы, сначала подумали, что это звуки фейерверка или петард. Увидели искры, а потом на наших глазах стали падать люди», — цитирует слова челябинки сайт «Вечерний Челябинск».
Евгения уточнила, что приехала в Москву на семинар и в этот день пробыла в здании примерно до 19:30. Когда она вышла, началось нападение террористов. По словам челябинки, вооруженные люди ворвались через вход, где стояла очередь пришедших на концерт группы «Пикник» людей.
«Мы были [на улице] примерно в 30 метрах от входа в здание. Были слышны крики. Лиц мы не разглядели, только силуэты», — рассказывает Евгения. После пережитого она назвала свое спасение чудом, однако поняла это не сразу.
В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек.
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