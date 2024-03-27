Путин рассказал о решении, которое навсегда изменит жизнь в Тверской области

Путин: магистраль «Москва — Петербург» поменяет ритм жизни Тверской области

27 марта 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

По словам Путина, ритм жизни жителей Тверской области изменится после того, как они смогут быстрее доезжать до Петербурга и Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» ритм жизни жителей Тверской области изменится. Они смогут быстрее доехать до этих городов на поездах. «Путин выразил уверенность, что ВСМ „Москва — Санкт-Петербург“ будет построена: это поменяет стиль жизни», — передает Кремль слова Путина. Отмечается, что теперь у жителей Тверской области путь до Москвы займет час, а до Петербурга порядка полутора часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» ритм жизни жителей Тверской области изменится. Они смогут быстрее доехать до этих городов на поездах. «Путин выразил уверенность, что ВСМ „Москва — Санкт-Петербург“ будет построена: это поменяет стиль жизни», — передает Кремль слова Путина. Отмечается, что теперь у жителей Тверской области путь до Москвы займет час, а до Петербурга порядка полутора часов.