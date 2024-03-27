Путин рассказал о решении, которое навсегда изменит жизнь в Тверской области

Путин: магистраль «Москва — Петербург» поменяет ритм жизни Тверской области
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
По словам Путина, ритм жизни жителей Тверской области изменится после того, как они смогут быстрее доезжать до Петербурга и Москвы Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» ритм жизни жителей Тверской области изменится. Они смогут быстрее доехать до этих городов на поездах.

«Путин выразил уверенность, что ВСМ „Москва — Санкт-Петербург“ будет построена: это поменяет стиль жизни», — передает Кремль слова Путина. Отмечается, что теперь у жителей Тверской области путь до Москвы займет час, а до Петербурга порядка полутора часов.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» ритм жизни жителей Тверской области изменится. Они смогут быстрее доехать до этих городов на поездах. «Путин выразил уверенность, что ВСМ „Москва — Санкт-Петербург“ будет построена: это поменяет стиль жизни», — передает Кремль слова Путина. Отмечается, что теперь у жителей Тверской области путь до Москвы займет час, а до Петербурга порядка полутора часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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