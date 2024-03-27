Путин рассказал о решении, которое навсегда изменит жизнь в Тверской области

По словам Путина, ритм жизни жителей Тверской области изменится после того, как они смогут быстрее доезжать до Петербурга и Москвы
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» ритм жизни жителей Тверской области изменится. Они смогут быстрее доехать до этих городов на поездах.
«Путин выразил уверенность, что ВСМ „Москва — Санкт-Петербург“ будет построена: это поменяет стиль жизни», — передает
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