Песков обратился к Дурову после пожара в «Крокусе»

Основатель Telegram Павел Дуров должен быть более внимательным к содержанию информации, распространяемой через мессенджер, в свете проблем с терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких планов в настоящий момент по блокировке Telegram нет. Но, безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания», — передает слова Пескова telegram-канал Shot. Он добавил, что Telegram является уникальным и феноменальным ресурсом с технологической точки зрения, который рос на глазах у текущего поколения, но с возрастанием его популярности все больше становится инструментом, используемым террористами в их целях.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости введения ответственности за участие и подписку на антироссийские и террористические чаты в соцсетях. Она предложила формировать список таких чатов соответствующими органами России. Известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» были завербованы через telegram-канал, передает «Национальная служба новостей».
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