Песков обратился к Дурову после пожара в «Крокусе»

Песков призвал Дурова внимательнее следить за Telegram из-за терроризма
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Нет никаких планов по блокировке Telegram, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Основатель Telegram Павел Дуров должен быть более внимательным к содержанию информации, распространяемой через мессенджер, в свете проблем с терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких планов в настоящий момент по блокировке Telegram нет. Но, безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания», — передает слова Пескова telegram-канал Shot. Он добавил, что Telegram является уникальным и феноменальным ресурсом с технологической точки зрения, который рос на глазах у текущего поколения, но с возрастанием его популярности все больше становится инструментом, используемым террористами в их целях.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости введения ответственности за участие и подписку на антироссийские и террористические чаты в соцсетях. Она предложила формировать список таких чатов соответствующими органами России. Известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» были завербованы через telegram-канал, передает «Национальная служба новостей».

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Основатель Telegram Павел Дуров должен быть более внимательным к содержанию информации, распространяемой через мессенджер, в свете проблем с терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, никаких планов в настоящий момент по блокировке Telegram нет. Но, безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания», — передает слова Пескова telegram-канал Shot. Он добавил, что Telegram является уникальным и феноменальным ресурсом с технологической точки зрения, который рос на глазах у текущего поколения, но с возрастанием его популярности все больше становится инструментом, используемым террористами в их целях. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости введения ответственности за участие и подписку на антироссийские и террористические чаты в соцсетях. Она предложила формировать список таких чатов соответствующими органами России. Известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» были завербованы через telegram-канал, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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