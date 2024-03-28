Симоньян предложила ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

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По мнению Симоньян, участники антироссийских чатов должны быть изгнаны из страны Фото:

За участие и подписку на антироссийские и террористические чаты нужно ввести ответственность. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них. Их список должен формироваться соответствующими органами», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

По ее мнению, формирование таких списков должно осуществляться по аналогии со списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. В качестве меры наказания главред предложила избрать изгнание из страны и пожизненный запрет на въезд.

Белорусские школьники и студенты получили массовую рассылку сообщения от неизвестных лиц в Telegram. В них были призывы к организации терактов, стрельбе в торговых центрах и минированию зданий, передает телеканал 360.

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За участие и подписку на антироссийские и террористические чаты нужно ввести ответственность. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них. Их список должен формироваться соответствующими органами», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее мнению, формирование таких списков должно осуществляться по аналогии со списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. В качестве меры наказания главред предложила избрать изгнание из страны и пожизненный запрет на въезд. Белорусские школьники и студенты получили массовую рассылку сообщения от неизвестных лиц в Telegram. В них были призывы к организации терактов, стрельбе в торговых центрах и минированию зданий, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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