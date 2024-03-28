Симоньян предложила ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

По мнению Симоньян, участники антироссийских чатов должны быть изгнаны из страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За участие и подписку на антироссийские и террористические чаты нужно ввести ответственность. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них. Их список должен формироваться соответствующими органами», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

По ее мнению, формирование таких списков должно осуществляться по аналогии со списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. В качестве меры наказания главред предложила избрать изгнание из страны и пожизненный запрет на въезд.

Белорусские школьники и студенты получили массовую рассылку сообщения от неизвестных лиц в Telegram. В них были призывы к организации терактов, стрельбе в торговых центрах и минированию зданий, передает телеканал 360.