Со свердловской жертвой теракта в «Крокусе» простились в Москве

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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, гвоздики, цветы, мемориал
С Натальей Зудиной простятся в двух городах Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

С Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле», простились в Москве, где она жила в последние годы. Однако похоронена женщина будет на родине, в Верхней Пышме, сказал URA.RU ее родственник.

«Наталья жила в Москве, поэтому там тоже организовали прощание, поминки. Похоронят ее в Верхней Пышме», — объяснил мужчина.

Наталья Зудина стала одной из жертв теракта, который произошел в Москве 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 360 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.

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С Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле», простились в Москве, где она жила в последние годы. Однако похоронена женщина будет на родине, в Верхней Пышме, сказал URA.RU ее родственник. «Наталья жила в Москве, поэтому там тоже организовали прощание, поминки. Похоронят ее в Верхней Пышме», — объяснил мужчина. Наталья Зудина стала одной из жертв теракта, который произошел в Москве 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 360 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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