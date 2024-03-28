Со свердловской жертвой теракта в «Крокусе» простились в Москве

С Натальей Зудиной простятся в двух городах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

С Натальей Зудиной, погибшей во время теракта в «Крокус Сити Холле», простились в Москве, где она жила в последние годы. Однако похоронена женщина будет на родине, в Верхней Пышме, сказал URA.RU ее родственник.

«Наталья жила в Москве, поэтому там тоже организовали прощание, поминки. Похоронят ее в Верхней Пышме», — объяснил мужчина.

Наталья Зудина стала одной из жертв теракта, который произошел в Москве 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек открыли стрельбу по людям и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человека и 360 пострадали. Один из террористов признался, что за массовое убийство ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.