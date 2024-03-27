МЧС России сообщило об увеличении числа погибших при теракте до 143 человек

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, теракт в крокус сити холле
Число погибших при теракте составило 143 человека Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

МЧС России опубликовало список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Их число выросло до 143 человек. Такие данные приводятся на сайте министерства.

«В списке погибших в „Крокус Сити Холле“ значатся 143 человека», — свидетельствуют данные на сайте МЧС РФ. Количество пострадавших достигает 360 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших составляло 140 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.

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МЧС России опубликовало список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Их число выросло до 143 человек. Такие данные приводятся на сайте министерства. «В списке погибших в „Крокус Сити Холле“ значатся 143 человека», — свидетельствуют данные на сайте МЧС РФ. Количество пострадавших достигает 360 человек. Ранее сообщалось, что число погибших составляло 140 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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