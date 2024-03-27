МЧС России сообщило об увеличении числа погибших при теракте до 143 человек

27 марта 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Число погибших при теракте составило 143 человека Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» МЧС России опубликовало список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Их число выросло до 143 человек. Такие данные приводятся на сайте министерства. «В списке погибших в „Крокус Сити Холле“ значатся 143 человека», — свидетельствуют данные на сайте МЧС РФ. Количество пострадавших достигает 360 человек. Ранее сообщалось, что число погибших составляло 140 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС России опубликовало список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Их число выросло до 143 человек. Такие данные приводятся на сайте министерства. «В списке погибших в „Крокус Сити Холле“ значатся 143 человека», — свидетельствуют данные на сайте МЧС РФ. Количество пострадавших достигает 360 человек. Ранее сообщалось, что число погибших составляло 140 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.