МЧС России сообщило об увеличении числа погибших при теракте до 143 человек

Число погибших при теракте составило 143 человека
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
МЧС России опубликовало список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Их число выросло до 143 человек. Такие данные приводятся на сайте министерства.
«В списке погибших в „Крокус Сити Холле“ значатся 143 человека», — свидетельствуют данные на
Ранее сообщалось, что число погибших составляло 140 человек. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.
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