28 марта 2024

В Минэкономразвития раскрыли, как обустроят трассу Санкт-Петербург — Екатеринбург

На трассе Екатеринбург — Санкт-Петербург появится много центров притяжения
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, смог, трасса, дым от пожаров
По словам Решетникова, на трассе необходимо создать много новой инфраструктуры Фото:

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что на строящейся трассе от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга должны появиться новые центры притяжения и объекты инфраструктуры. Работы по обустройству должны соединиться с проектами малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша задача — создавать центры притяжения в автомобильной доступности три-четыре часа. Появляется дорога от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Нужно, чтобы вокруг было создано много новой инфраструктуры, мы это стыкуем с проектами по малому и среднему бизнесу», — сказал Решетников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале журналиста.

Осенью 2023 года в Свердловской области торжественно открыли второй участок трассы Пермь — Екатеринбург, протяженностью 20 километров. Он стал частью трассы М-12, связывающую уральскую столицу с Москвой и Казанью. Старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что на строящейся трассе от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга должны появиться новые центры притяжения и объекты инфраструктуры. Работы по обустройству должны соединиться с проектами малого и среднего бизнеса. «Сейчас наша задача — создавать центры притяжения в автомобильной доступности три-четыре часа. Появляется дорога от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Нужно, чтобы вокруг было создано много новой инфраструктуры, мы это стыкуем с проектами по малому и среднему бизнесу», — сказал Решетников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале журналиста. Осенью 2023 года в Свердловской области торжественно открыли второй участок трассы Пермь — Екатеринбург, протяженностью 20 километров. Он стал частью трассы М-12, связывающую уральскую столицу с Москвой и Казанью. Старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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