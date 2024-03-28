В Минэкономразвития раскрыли, как обустроят трассу Санкт-Петербург — Екатеринбург

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что на строящейся трассе от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга должны появиться новые центры притяжения и объекты инфраструктуры. Работы по обустройству должны соединиться с проектами малого и среднего бизнеса.
«Сейчас наша задача — создавать центры притяжения в автомобильной доступности три-четыре часа. Появляется дорога от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Нужно, чтобы вокруг было создано много новой инфраструктуры, мы это стыкуем с проектами по малому и среднему бизнесу», — сказал Решетников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале журналиста.
Осенью 2023 года в Свердловской области торжественно открыли второй участок трассы Пермь — Екатеринбург, протяженностью 20 километров. Он стал частью трассы М-12, связывающую уральскую столицу с Москвой и Казанью. Старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.
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