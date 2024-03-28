Прокуратура ХМАО заставила нефтяную компанию выплатить работникам зарплату

29 марта 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Нефтяникам «Нефгуснефти» выдали зарплату после проверки предприятия прокуратурой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Радужного (ХМАО) заставила руководство нефтяной компании «Негуснефть» выплатить сотрудникам зарплату. Предприятие задолжало работникам больше 37 миллионов рублей. «Прокуратура города Радужный провела проверку соблюдения трудового законодательства в АО „Негуснефть“ и установила, что работникам предприятия не выплатили зарплату за период с декабря 2023 г. по январь 2024 г. на сумму свыше 37 млн рублей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права работников предприятия восстановлены, задолженность по оплате труда погашена в полном объеме», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале. Прокурор вынес представление генеральному руководителю «Негуснефти», потребовав устранить нарушение трудовых прав работников. После предупреждения ведомства зарплату получили 250 сотрудников нефтяной компании. Ранее URA.RU писало, что налоговая заблокировала счета нефтяной компании «Негуснефть» в ХМАО. Предприятие связывают с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Радужного (ХМАО) заставила руководство нефтяной компании «Негуснефть» выплатить сотрудникам зарплату. Предприятие задолжало работникам больше 37 миллионов рублей. «Прокуратура города Радужный провела проверку соблюдения трудового законодательства в АО „Негуснефть“ и установила, что работникам предприятия не выплатили зарплату за период с декабря 2023 г. по январь 2024 г. на сумму свыше 37 млн рублей. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права работников предприятия восстановлены, задолженность по оплате труда погашена в полном объеме», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале. Прокурор вынес представление генеральному руководителю «Негуснефти», потребовав устранить нарушение трудовых прав работников. После предупреждения ведомства зарплату получили 250 сотрудников нефтяной компании. Ранее URA.RU писало, что налоговая заблокировала счета нефтяной компании «Негуснефть» в ХМАО. Предприятие связывают с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным.