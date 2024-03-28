В Перми открылся штаб строительства особой экономической зоны

29 марта 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

На строительство ОЭЗ потратили 105 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми состоялось открытие штаба строительства особой экономической зоны. В нем провели заседание общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Пермского края. «Введение штаба в эксплуатацию стало важным этапом в обеспечении условий для начала строительства объектов нашими резидентами. Здание уже сейчас предлагает комфортные условия для работы», — сообщил генеральный директор управляющей компании Особой экономической зоны Илья Шулькин. Уточняется, что в ОЭЗ продолжают создавать инфраструктуру. В течение нескольких лет планируют построить технические системы, подготовить место для строительства промышленных объектов, сделать зону доступнее для транспорта. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что региональные власти будут поддерживать инвесторов, которые будут запускать производство в ОЭЗ. «Продукция производств, которую планируют выпускать в Особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире», — отметил губернатор. На заседании общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Пермского края также обсудили развитие предприятий региона и планы на 2024 год. По словам директора Регионального центра инжиниринга Пермского края Александра Николаева, в крае продолжат развивать цифровые технологии в инжиниринге, а также создавать благоприятные условия для привлечения молодых и талантливых специалистов. Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края Елена Дегтярева рассказала о проектах, которые направлены на поддержку предприятий. Участники встречи отметили, что они помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров, как в компаниях, так и на объектах, которые станут резидентами ОЭЗ. Ранее URA.RU рассказало, что власти Пермского края потратили на создание ОЭЗ 105 млн рублей. Экономисты положительно оценили перспективы этого проекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми состоялось открытие штаба строительства особой экономической зоны. В нем провели заседание общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Пермского края. «Введение штаба в эксплуатацию стало важным этапом в обеспечении условий для начала строительства объектов нашими резидентами. Здание уже сейчас предлагает комфортные условия для работы», — сообщил генеральный директор управляющей компании Особой экономической зоны Илья Шулькин. Уточняется, что в ОЭЗ продолжают создавать инфраструктуру. В течение нескольких лет планируют построить технические системы, подготовить место для строительства промышленных объектов, сделать зону доступнее для транспорта. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что региональные власти будут поддерживать инвесторов, которые будут запускать производство в ОЭЗ. «Продукция производств, которую планируют выпускать в Особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире», — отметил губернатор. На заседании общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Пермского края также обсудили развитие предприятий региона и планы на 2024 год. По словам директора Регионального центра инжиниринга Пермского края Александра Николаева, в крае продолжат развивать цифровые технологии в инжиниринге, а также создавать благоприятные условия для привлечения молодых и талантливых специалистов. Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края Елена Дегтярева рассказала о проектах, которые направлены на поддержку предприятий. Участники встречи отметили, что они помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров, как в компаниях, так и на объектах, которые станут резидентами ОЭЗ. Ранее URA.RU рассказало, что власти Пермского края потратили на создание ОЭЗ 105 млн рублей. Экономисты положительно оценили перспективы этого проекта.