В ХМАО вручили автомобили победителям викторины «Достижения Югры». Фото

30 марта 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

В Сургуте шесть детей получили машины Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) прошло торжественное вручение новых автомобилей победителям викторины «Достижения Югры. Всего обладателями машин стали больше 30 югорчан из разных муниципалитетов. Об этом сообщило правительство региона. «Этот проект стал действительно рекордным по количеству участников — почти миллион югорчан присоединились к интеллектуальному состязанию и стали обладателями различных подарков, в числе которых и автомобили. И сегодня мы были рады в торжественной обстановке подарить их своим удачливым владельцам», — слова координатора проекта Натальи Акст передает правительство в telegram-канале. Уже 27 югорчан получили ключи от машин, а остальные смогут сеть за руль до 1 октября. Среди обладателей авто было шесть детей в возрасте от 8 до 14 лет. Самым старшим победителем в этом году стала 82-летняя Тамара Зыкова из поселка Высокий. Все машины Lada Vesta были заказаны специально для победителей викторины. Они оснащены кондиционером, семидюймовым мультимедийным дисплеем, кнопкой запуска двигателя «СТАРТ/СТОП». Гарантия на автомобили — три года с момента оформления документов или 100 000 километров пробега. Одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». Организаторы подготовили для участников миллион подарков. По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки. Разыгралось более двух десятков квартир и 30 автомобилей. Фото: telegram-канал «Югра Z Официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) прошло торжественное вручение новых автомобилей победителям викторины «Достижения Югры. Всего обладателями машин стали больше 30 югорчан из разных муниципалитетов. Об этом сообщило правительство региона. «Этот проект стал действительно рекордным по количеству участников — почти миллион югорчан присоединились к интеллектуальному состязанию и стали обладателями различных подарков, в числе которых и автомобили. И сегодня мы были рады в торжественной обстановке подарить их своим удачливым владельцам», — слова координатора проекта Натальи Акст передает правительство в telegram-канале. Уже 27 югорчан получили ключи от машин, а остальные смогут сеть за руль до 1 октября. Среди обладателей авто было шесть детей в возрасте от 8 до 14 лет. Самым старшим победителем в этом году стала 82-летняя Тамара Зыкова из поселка Высокий. Все машины Lada Vesta были заказаны специально для победителей викторины. Они оснащены кондиционером, семидюймовым мультимедийным дисплеем, кнопкой запуска двигателя «СТАРТ/СТОП». Гарантия на автомобили — три года с момента оформления документов или 100 000 километров пробега. Одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». Организаторы подготовили для участников миллион подарков. По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки. Разыгралось более двух десятков квартир и 30 автомобилей.