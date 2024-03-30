В ДТП с тягачом пострадали только автомобили
В Екатеринбурге утром 31 марта на улице Донбасской фура столкнулась с легковым автомобилем. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.
«ДТП на улице Донбасской, около завода УЗТМ. Водитель фуры сказал, что спецслужбы вызвали», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали только автомобили. «Автомобилисты разъехались самостоятельно», — подчеркнули в ведомстве.
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