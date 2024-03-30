30 марта 2024

В Екатеринбурге фура влетела в легковушку. Фото

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП с тягачом пострадали только автомобили Фото:

В Екатеринбурге утром 31 марта на улице Донбасской фура столкнулась с легковым автомобилем. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.

«ДТП на улице Донбасской, около завода УЗТМ. Водитель фуры сказал, что спецслужбы вызвали», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали только автомобили. «Автомобилисты разъехались самостоятельно», — подчеркнули в ведомстве.

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В Екатеринбурге утром 31 марта на улице Донбасской фура столкнулась с легковым автомобилем. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД. «ДТП на улице Донбасской, около завода УЗТМ. Водитель фуры сказал, что спецслужбы вызвали», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали только автомобили. «Автомобилисты разъехались самостоятельно», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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