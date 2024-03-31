В Челябинске построят школу на 1100 мест

В современную школу смогут пойти 1100 юных челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 48-м микрорайоне Курчатовского района Челябинска построят школу на 1100 мест. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 1 апреля сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«Управление капитального строительства в марте заключило контракт на строительство школы на 1100 мест в 48-м микрорайоне Курчатовского района. Ориентировочный срок сдачи объекта — июль 2026 года», — доложил Перемыкин.

По словам вице-мэра, в этом же микрорайоне уже началось строительство детского сада на 140 мест. По состоянию на 1 апреля завершается монтаж фундамента.