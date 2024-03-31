31 марта 2024

В Челябинске построят школу на 1100 мест

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Посещение губернатором Борисом Дубровским площадки строящейся школы в микрорайоне Парковый. Челябинск, недвижимость, новая школа, стройка, новостройка
В современную школу смогут пойти 1100 юных челябинцев Фото:

В 48-м микрорайоне Курчатовского района Челябинска построят школу на 1100 мест. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 1 апреля сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«Управление капитального строительства в марте заключило контракт на строительство школы на 1100 мест в 48-м микрорайоне Курчатовского района. Ориентировочный срок сдачи объекта — июль 2026 года», — доложил Перемыкин.

По словам вице-мэра, в этом же микрорайоне уже началось строительство детского сада на 140 мест. По состоянию на 1 апреля завершается монтаж фундамента.

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В 48-м микрорайоне Курчатовского района Челябинска построят школу на 1100 мест. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 1 апреля сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин. «Управление капитального строительства в марте заключило контракт на строительство школы на 1100 мест в 48-м микрорайоне Курчатовского района. Ориентировочный срок сдачи объекта — июль 2026 года», — доложил Перемыкин. По словам вице-мэра, в этом же микрорайоне уже началось строительство детского сада на 140 мест. По состоянию на 1 апреля завершается монтаж фундамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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