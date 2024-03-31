Фирма депутата Шафигулина строила в Челябинске многоэтажку без разрешения

Депутат Рафаил Шафигулин является руководителем фирмы-застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске застройщик «Южуралстройсервис», руководителем которой является депутат гордумы Рафаил Шафигулин, строила многоэтажку без получения разрешения на строительство. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского района Челябинска провела проверку исполнения законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома. Установлено, что в отсутствие разрешения на строительство АО СЗ «Южуралстройсервис» ведутся работы по строительству многоквартирного жилого дома по улице Новороссийской, 11 (стр.), жилой комплекс «Новороссийский», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Стройка ведется на земельном участке, расположенном напротив домов № 2 и 4 по Канатовскому переулку. «Южуралстройсервис» с привлечением подрядной организации уже приступил к возведению надземной части дома.

Прокуратура района возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство) в отношении заместителя гендиректора застройщика. Главное управление Госстройнадзора региона оштрафовало замдиректора на 20 тысяч рублей.

Генеральному директору специализированного застройщика внесено представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения представления строительные работы приостановлены до получения разрешения на строительство. По данным сервиса Сбис, генеральным директором с 2015 года является Рафаил Шафигулин. Шафигулин является действующим депутатом городской думы.

Корреспондент URA.RU по телефону связался с компанией-застройщиком. В «Южуралстройсервисе» ответили, что комментарий будет готов позднее.