В Челябинске перестали продаваться квартиры на вторичном рынке

В Челябинске спрос на вторичные квартиры снизился на 48%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Домики-новостройки. Челябинск, недвижимость, жилье, ипотека, дом, риэлтор, стройка, квартиры, новостройка, многоэтажное строительство
В Челябинске на 48% снизился спрос на жилье в старом фонде Фото:

В Челябинске в первом квартале 2024 года спрос на квартиры на вторичном рынке снизился на 48%. При этом в городе-миллионнике на 18% сократилось количество выставленных на продажу квартир, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года сократился на 48%. Также в Челябинске за год на 18% уменьшилась экспозиция вторичных квартир», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, по итогам первого квартала 2024 года меньше всего интерес к приобретению жилья на вторичном рынке снизился в Санкт-Петербурге, а Краснодар стал единственным городом исследования, где предложение жилья в старом фонде за год выросло.

В среднем по России по сравнению с первым кварталом 2023 года спрос на вторичную недвижимость снизился на треть, предложение сократилось на 13%, а стоимость жилья прибавила 16%. Меньше всего подорожали студии и объекты с четырьмя комнатами и более. Больше всего, а именно на 15%, выросла цена в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в первом квартале 2024 года спрос на квартиры на вторичном рынке снизился на 48%. При этом в городе-миллионнике на 18% сократилось количество выставленных на продажу квартир, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года сократился на 48%. Также в Челябинске за год на 18% уменьшилась экспозиция вторичных квартир», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, по итогам первого квартала 2024 года меньше всего интерес к приобретению жилья на вторичном рынке снизился в Санкт-Петербурге, а Краснодар стал единственным городом исследования, где предложение жилья в старом фонде за год выросло. В среднем по России по сравнению с первым кварталом 2023 года спрос на вторичную недвижимость снизился на треть, предложение сократилось на 13%, а стоимость жилья прибавила 16%. Меньше всего подорожали студии и объекты с четырьмя комнатами и более. Больше всего, а именно на 15%, выросла цена в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...