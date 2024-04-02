В Челябинске перестали продаваться квартиры на вторичном рынке

В Челябинске спрос на вторичные квартиры снизился на 48%

02 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

В Челябинске на 48% снизился спрос на жилье в старом фонде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в первом квартале 2024 года спрос на квартиры на вторичном рынке снизился на 48%. При этом в городе-миллионнике на 18% сократилось количество выставленных на продажу квартир, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года сократился на 48%. Также в Челябинске за год на 18% уменьшилась экспозиция вторичных квартир», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, по итогам первого квартала 2024 года меньше всего интерес к приобретению жилья на вторичном рынке снизился в Санкт-Петербурге, а Краснодар стал единственным городом исследования, где предложение жилья в старом фонде за год выросло. В среднем по России по сравнению с первым кварталом 2023 года спрос на вторичную недвижимость снизился на треть, предложение сократилось на 13%, а стоимость жилья прибавила 16%. Меньше всего подорожали студии и объекты с четырьмя комнатами и более. Больше всего, а именно на 15%, выросла цена в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом квартале 2024 года спрос на квартиры на вторичном рынке снизился на 48%. При этом в городе-миллионнике на 18% сократилось количество выставленных на продажу квартир, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года сократился на 48%. Также в Челябинске за год на 18% уменьшилась экспозиция вторичных квартир», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, по итогам первого квартала 2024 года меньше всего интерес к приобретению жилья на вторичном рынке снизился в Санкт-Петербурге, а Краснодар стал единственным городом исследования, где предложение жилья в старом фонде за год выросло. В среднем по России по сравнению с первым кварталом 2023 года спрос на вторичную недвижимость снизился на треть, предложение сократилось на 13%, а стоимость жилья прибавила 16%. Меньше всего подорожали студии и объекты с четырьмя комнатами и более. Больше всего, а именно на 15%, выросла цена в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир.