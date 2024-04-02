В челябинском бору начинается строительство детского хирургического корпуса

Стройплощадку под строительство начнут готовить уже 3 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 3 апреля начнут готовить стройплощадку в городском бору под строительство нового детского хирургического корпуса. При подготовке к строительно-монтажным работам подрядной организацией ОГКУ «Челябоблинвестстрой» запланирована пересадка и частичный снос 28 деревьев породы «ель», сообщили в пресс-службе мэрии.

«ОГКУ „Челябоблинвестстрой“ начаты подготовительные работы к строительству нового хирургического корпуса для ГБУЗ „Челябинская областная детская клиническая больница“. Для подготовки к строительно-монтажным работам подрядной организацией запланирована пересадка и частичный снос зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, выделенном для строительства объекта. К данным работам застройщик приступит уже завтра, 3 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в мэрии, 13 деревьев разместят на территории ГБУЗ «ЧОДКБ», оставшиеся 15 — в сквере на площади Революции и сквере имени Колющенко. Детский хирургический корпус будет построен в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» государственной программы Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области».

В новом хирургическом детском корпусе будут как действующие отделения , так и новые подразделения для внедрения современных методов трансплантации органов, хирургии новорожденных, детской урологии. По проекту, будет построено пяти-шестиэтажное здание на 300 мест.

В ноябре 2023 года стоимость хирургического корпуса в Челябинске выросла вдвое , с четырех с половиной до восьми миллиардов рублей. Об этом сообщали в пресс-службе минздрава Челябинской области. Недавно стоимость строительства корпуса вновь выросла — до 9,5 млрд рублей.

В 2021 году корпус детской хирургии было решено построить в городском бору. Челябинцам это не нравилось, но руководство ЧОДКБ и сотрудники настаивали на том, что корпус должен быть возведен по соседству с онкобольницей и другими корпусами. Закончить строительство планировалось к 2024 году.