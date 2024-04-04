«Макфа» увеличила годовую прибыль на 45%

05 апреля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

В 2023 году компания заработала больше 3,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU АО «Макфа», крупный производитель макаронных изделий, муки и круп, в 2023 году получило чистую прибыль на 45,3% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в отчетности компании. «„Макфа“ увеличила годовую чистую прибыль на 45,3% при снижении выручки на 6,7%. В 2023 году предприятие получило чистую прибыль в размере 3,598 млрд рублей», — сообщает «Интерфакс» ссылаясь на финансовые отчеты компании. Отмечается, что «Макфа» в 2023 году завершила присоединение к себе дочернего АО «Гогинская хлебная база». Также было ликвидировано дочернее Makfa Pasta Limited. Согласно отчету, 14 марта текущего года были выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет. Сумма выплат составила 999,6 млн рублей. На «Макфе» ситуацию не комментируют. Ранее судебные приставы описали имущество бенефициаров холдинга «Макфа». Аресты наложили на счета и запретили переводы денег и транзакции с иностранными компаниями, которые входят в компанию «Макфа». Замгенпрокурор в интересах РФ подал иск в Центральный районный суд Челябинска к «Макфе» и аффилированным с ней юрлицам об обращении активов и имущества в доход государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

АО «Макфа», крупный производитель макаронных изделий, муки и круп, в 2023 году получило чистую прибыль на 45,3% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в отчетности компании. «„Макфа“ увеличила годовую чистую прибыль на 45,3% при снижении выручки на 6,7%. В 2023 году предприятие получило чистую прибыль в размере 3,598 млрд рублей», — сообщает «Интерфакс» ссылаясь на финансовые отчеты компании. Отмечается, что «Макфа» в 2023 году завершила присоединение к себе дочернего АО «Гогинская хлебная база». Также было ликвидировано дочернее Makfa Pasta Limited. Согласно отчету, 14 марта текущего года были выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет. Сумма выплат составила 999,6 млн рублей. На «Макфе» ситуацию не комментируют. Ранее судебные приставы описали имущество бенефициаров холдинга «Макфа». Аресты наложили на счета и запретили переводы денег и транзакции с иностранными компаниями, которые входят в компанию «Макфа». Замгенпрокурор в интересах РФ подал иск в Центральный районный суд Челябинска к «Макфе» и аффилированным с ней юрлицам об обращении активов и имущества в доход государства.