Челябинцев приглашают посмотреть фильмы под открытым небом в Саду Победы

В Челябинске открылся сезон кинопоказов под открытым небом
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Открытие летнего кинотеатра в Парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, летний кинотеатр, кинолето
В Челябинске пройдут уличные показы фильмов и мультфильмов Фото:

В парке «Сад Победы» в Челябинске пройдут показы фильмов и мультфильмов под открытым небом. Об этом сообщает администрация Тракторозаводского района.

«В парке „Сад Победы“ в апреле стартует цикл мероприятий „На районе. Малая Родина ЧТЗ“, включающий в себя кинопоказы на свежем воздухе и праздничные концерты», — говорится в сообщении. Первый показ пройдет 6 апреля.

На первом уличном показе челябинцы смогут посмотреть мультфильм «Коты Эрмитажа» и кинокартину о хоккейном клубе «Трактор» «Шаг до победы». На апрель также запланированы: фантастический фильм «Эта веселая планета» и мультфильм «Звероленд».

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В парке «Сад Победы» в Челябинске пройдут показы фильмов и мультфильмов под открытым небом. Об этом сообщает администрация Тракторозаводского района. «В парке „Сад Победы“ в апреле стартует цикл мероприятий „На районе. Малая Родина ЧТЗ“, включающий в себя кинопоказы на свежем воздухе и праздничные концерты», — говорится в сообщении. Первый показ пройдет 6 апреля. На первом уличном показе челябинцы смогут посмотреть мультфильм «Коты Эрмитажа» и кинокартину о хоккейном клубе «Трактор» «Шаг до победы». На апрель также запланированы: фантастический фильм «Эта веселая планета» и мультфильм «Звероленд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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