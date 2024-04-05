Челябинцев приглашают посмотреть фильмы под открытым небом в Саду Победы

В Челябинске открылся сезон кинопоказов под открытым небом

В Челябинске пройдут уличные показы фильмов и мультфильмов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В парке «Сад Победы» в Челябинске пройдут показы фильмов и мультфильмов под открытым небом. Об этом сообщает администрация Тракторозаводского района.

«В парке „Сад Победы“ в апреле стартует цикл мероприятий „На районе. Малая Родина ЧТЗ“, включающий в себя кинопоказы на свежем воздухе и праздничные концерты», — говорится в сообщении. Первый показ пройдет 6 апреля.

На первом уличном показе челябинцы смогут посмотреть мультфильм «Коты Эрмитажа» и кинокартину о хоккейном клубе «Трактор» «Шаг до победы». На апрель также запланированы: фантастический фильм «Эта веселая планета» и мультфильм «Звероленд».