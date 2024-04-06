Мэра Екатеринбурга спасают от фиаско перед «областью» и Москвой

Власти Екатеринбурга сделали рывок в борьбе за федеральные деньги на парки

07 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова принципиально важно не провалиться второй год подряд Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге количество проголосовавших за благоустройство парков на федеральные деньги превысило 130 тысяч, хотя еще неделю назад — когда мэр Алексей Орлов разносил подчиненных — явка составляла лишь 37 тысяч при установленном Москвой (через региональное правительство) KPI в 380 тысяч голосов. Власти развили такую активность, что в крупных торговых центрах выстраиваются очереди из желающих поучаствовать. Один из участников процесса поделился с URA.RU видео. «По состоянию на вечер 6 апреля было 128 тысяч голосов. Сейчас, конечно, больше», — рассказал он. В этом году на голосование , которое продлится до 30 апреля, выдвинули восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По данным URA.RU, среди чиновников действует установка: победить должен парк 50-летия ВЛКСМ. Но результаты голосования могут потерять всякое значение, если установленный Москвой KPI по явке не будет выполнен. Так было в 2023-м с парком «Уралмаш». Саму вероятность второго подряд фиаско Орлов воспринимает как личную катастрофу. Новость по теме Голос мэра зазвучал в метро и ТЦ — в разгар борьбы Екатеринбурга за деньги. Видео Изначально ответственными за результат называли четырех его замов — Алексея Бубнова (благоустройство), Сергея Плахотина (политика и СМИ), Екатерину Сибирцеву (соцполитика) и Марину Фадееву (управделами, молодежная политика). После того, как Орлов забил тревогу, руководителем неформального оргкомитета стала Фадеева (вероятно, по собственной инициативе). Чиновница — при поддержке некоторых коллег — нашла подрядчиков, привлекла дополнительные волонтерские ресурсы и запустила масштабную рекламную кампанию с обращениями Орлова в транспорте и ТЦ и привлечением известных горожан (в частности, звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова) с бонусами вроде шоколадок каждому проголосовавшему. Судя по публикациям в telegram-каналах администрации, самых активных волонтеров Фадеева награждает — например сертификатами и билетами на концерты. Активность волонтерских групп при этом жестко контролируется — с ежевечерними отчетами и планами на следующие 24 часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге количество проголосовавших за благоустройство парков на федеральные деньги превысило 130 тысяч, хотя еще неделю назад — когда мэр Алексей Орлов разносил подчиненных — явка составляла лишь 37 тысяч при установленном Москвой (через региональное правительство) KPI в 380 тысяч голосов. Власти развили такую активность, что в крупных торговых центрах выстраиваются очереди из желающих поучаствовать. Один из участников процесса поделился с URA.RU видео. «По состоянию на вечер 6 апреля было 128 тысяч голосов. Сейчас, конечно, больше», — рассказал он. В этом году на голосование, которое продлится до 30 апреля, выдвинули восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По данным URA.RU, среди чиновников действует установка: победить должен парк 50-летия ВЛКСМ. Но результаты голосования могут потерять всякое значение, если установленный Москвой KPI по явке не будет выполнен. Так было в 2023-м с парком «Уралмаш». Саму вероятность второго подряд фиаско Орлов воспринимает как личную катастрофу. Изначально ответственными за результат называли четырех его замов — Алексея Бубнова (благоустройство), Сергея Плахотина (политика и СМИ), Екатерину Сибирцеву (соцполитика) и Марину Фадееву (управделами, молодежная политика). После того, как Орлов забил тревогу, руководителем неформального оргкомитета стала Фадеева (вероятно, по собственной инициативе). Чиновница — при поддержке некоторых коллег — нашла подрядчиков, привлекла дополнительные волонтерские ресурсы и запустила масштабную рекламную кампанию с обращениями Орлова в транспорте и ТЦ и привлечением известных горожан (в частности, звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова) с бонусами вроде шоколадок каждому проголосовавшему. Судя по публикациям в telegram-каналах администрации, самых активных волонтеров Фадеева награждает — например сертификатами и билетами на концерты. Активность волонтерских групп при этом жестко контролируется — с ежевечерними отчетами и планами на следующие 24 часа.