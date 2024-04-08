В Свердловской области отключат телевидение

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Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Трансляции отключат среди недели Фото:

В Свердловской области с 8 по 14 апреля возможны кратковременные отключения трансляции на телеканалах и радио. Это затронет 23 населенных пункта региона. Информация об этом появилась на сайте «Российской телевизионной радиовещательной сети».

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — следует из сообщения. Специалисты отметили, что некоторые работы могут быть перенесены на другое время.

Телерадиосигнал планируют отключить в Андроновке, Афанасьевском, Байкалово, Баранчинском, Башкарке, Бисерти, Верхних Сергах, поселке Ис, Камышлове, Качканаре, Кировграде, Кочневском, Нижнеиргинском и Нижней Туре. Также в список вошли Новоуральск, Пышма, Самоцвет, Сухой Лог и Черемисское.

Последний раз трансляции отключали в Екатеринбурге в октябре 2022 года. Профилактические работы проводились на федеральных каналах, в том числе на Первом канале.

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В Свердловской области с 8 по 14 апреля возможны кратковременные отключения трансляции на телеканалах и радио. Это затронет 23 населенных пункта региона. Информация об этом появилась на сайте «Российской телевизионной радиовещательной сети». «В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — следует из сообщения. Специалисты отметили, что некоторые работы могут быть перенесены на другое время. Телерадиосигнал планируют отключить в Андроновке, Афанасьевском, Байкалово, Баранчинском, Башкарке, Бисерти, Верхних Сергах, поселке Ис, Камышлове, Качканаре, Кировграде, Кочневском, Нижнеиргинском и Нижней Туре. Также в список вошли Новоуральск, Пышма, Самоцвет, Сухой Лог и Черемисское. Последний раз трансляции отключали в Екатеринбурге в октябре 2022 года. Профилактические работы проводились на федеральных каналах, в том числе на Первом канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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