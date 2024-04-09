Пострадавших при обрушении моста в Вязьме срочно эвакуировали в Москву: главное к утру 9 апреля

Анохин: после обрушения моста в Вязьме создадут новый проект

09 апреля 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

На месте обрушившегося моста, появится новый, заявил губернатор (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву, сообщили в Минздраве России. Семье погибшей окажут необходимую помощь. Сейчас на месте ЧП убирают обломки, чтобы открыть движение поездов. Главное о происшествии к утру 9 апреля в материале — URA.RU. Железнодорожное сообщение Три «Ласточки» задержали из-за ЧП на путепроводе в Смоленской области. Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами, об этом сообщило ГУ МЧС в telegram-канале. Кроме этого, пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны четыре часа и более, будут обеспечены питанием, сообщили в компании.



Из-за происшествия в обход отправят поезда дальнего следования: №56 Гомель — Москва, №55 Москва — Гомель, №2 Минск — Москва, №1 Москва — Минск, №30 Калининград — Москва, №29 Москва — Калининград, №3 Москва — Брест, №8 Брест — Москва, №28 Брест — Москва, №27 Москва — Брест, №141 Архангельск — Смоленск, пишет ТАСС. Отключение от газа В районах Вяземский и Темкинский из-за повреждения сетей жители остались без газа. Последствия происшествия будут устранять аварийные бригады газовиков течении трех суток, а газ обещают вернуть в течении суток. Об этом сообщили в пресс-службе Смоленской области, также там добавили, что электросети не повреждены. Реакция прокуратуры По факту обрушения моста в Вязьме прокуратура организовала проверку. По ее результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области, заявили в пресс-службе Смоленской области. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, «семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь». Что будет с мостом Обрушившийся мост восстанавливать не будут, вероятнее всего, будет создан новый проект, поделился информацией губернатор региона Василий Анохин. В данный момент для устранения последствий обвала моста, задействованы 455 человек и 55 единиц техники, написал глава области в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву, сообщили в Минздраве России. Семье погибшей окажут необходимую помощь. Сейчас на месте ЧП убирают обломки, чтобы открыть движение поездов. Главное о происшествии к утру 9 апреля в материале — URA.RU. Три «Ласточки» задержали из-за ЧП на путепроводе в Смоленской области. Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами, об этом сообщило ГУ МЧС в telegram-канале. Кроме этого, пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны четыре часа и более, будут обеспечены питанием, сообщили в компании. Из-за происшествия в обход отправят поезда дальнего следования: №56 Гомель — Москва, №55 Москва — Гомель, №2 Минск — Москва, №1 Москва — Минск, №30 Калининград — Москва, №29 Москва — Калининград, №3 Москва — Брест, №8 Брест — Москва, №28 Брест — Москва, №27 Москва — Брест, №141 Архангельск — Смоленск, пишет ТАСС. В районах Вяземский и Темкинский из-за повреждения сетей жители остались без газа. Последствия происшествия будут устранять аварийные бригады газовиков течении трех суток, а газ обещают вернуть в течении суток. Об этом сообщили в пресс-службе Смоленской области, также там добавили, что электросети не повреждены. По факту обрушения моста в Вязьме прокуратура организовала проверку. По ее результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области, заявили в пресс-службе Смоленской области. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, «семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь». Обрушившийся мост восстанавливать не будут, вероятнее всего, будет создан новый проект, поделился информацией губернатор региона Василий Анохин. В данный момент для устранения последствий обвала моста, задействованы 455 человек и 55 единиц техники, написал глава области в telegram-канале.