08 апреля 2024

Губернатор Анохин: после обрушения моста в Вязьме создадут новый проект

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Мост в Вязьме намерены разобрать и построить на его месте новый (архивное фото) Фото:

Мост в Вязьме (Смоленская область) восстанавливать не будут, вероятнее всего, будет создан новый проект. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он уточнил, что демонтаж моста начнется 9 апреля, тогда же будет определена схема восстановительных работ.

По его словам, планируется начать новое строительство. «Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать», — добавил губернатор.

В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. Мост соединял часть города с промышленным районом. Главное — в материале URA.RU.

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Мост в Вязьме (Смоленская область) восстанавливать не будут, вероятнее всего, будет создан новый проект. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он уточнил, что демонтаж моста начнется 9 апреля, тогда же будет определена схема восстановительных работ. По его словам, планируется начать новое строительство. «Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать», — добавил губернатор. В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. Мост соединял часть города с промышленным районом. Главное — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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