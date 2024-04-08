Губернатор Анохин: после обрушения моста в Вязьме создадут новый проект

09 апреля 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Мост в Вязьме намерены разобрать и построить на его месте новый (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мост в Вязьме (Смоленская область) восстанавливать не будут, вероятнее всего, будет создан новый проект. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он уточнил, что демонтаж моста начнется 9 апреля, тогда же будет определена схема восстановительных работ. По его словам, планируется начать новое строительство. «Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать», — добавил губернатор. В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. Мост соединял часть города с промышленным районом. Главное — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мост в Вязьме (Смоленская область) восстанавливать не будут, вероятнее всего, будет создан новый проект. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он уточнил, что демонтаж моста начнется 9 апреля, тогда же будет определена схема восстановительных работ. По его словам, планируется начать новое строительство. «Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать», — добавил губернатор. В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. Мост соединял часть города с промышленным районом. Главное — в материале URA.RU.