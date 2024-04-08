Губернатор Анохин: после обрушения моста в Вязьме создадут новый проект

Мост в Вязьме (Смоленская область) восстанавливать не будут, вероятнее всего, будет создан новый проект. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области восстанавливать не имеет смысла, нужен новый проект», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он уточнил, что демонтаж моста начнется 9 апреля, тогда же будет определена схема восстановительных работ.
По его словам, планируется начать новое строительство. «Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать», — добавил губернатор.
В Смоленской области обрушился Панинский мост в городе Вязьма. Мост соединял часть города с промышленным районом. Главное — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.