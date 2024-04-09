У челябинской бизнес-леди обнаружили сыр без проверок на токсины и лекарства

В итоге проверки данных о сыре бизнес-леди предстоит заново исследовать продукт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У бизнес-леди из Сосновского района (Челябинская область) выявили сыр без проверок на наличие токсинов и остатков лекарств. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушительница получила предупреждение.

«При проверке установлено, что продукция исследована только на наличие бактерий группы кишечной палочки и рода Salmonella. При этом по техническим регламентам необходимо проводить анализы и на другие важные показатели», — отметили в Россельхознадзоре.

Специалисты провели выборочный контроль в информационных системах. Декларации производителя лишили, выявив нарушение. Теперь предпринимательнице снова потребуется провести полный спектр исследований и повторно оформить разрешительную документацию. Только тогда право продажи сыра возобновится.

В ведомстве подчеркнули, что продукт должен быть проверен также на содержание хлорамфеникола, левомицетина, ДДТ и его метаболитов, токсичных элементов и радионуклидов. В результате нарушения предпринимательнице было вынесено предостережение.

Декларация о соответствии на сыры бизнесвумен была признана недействительной. В случае повторения таких нарушений бизнес-леди может столкнуться с более серьезными последствиями, включая административную ответственность.

Подобные случаи не единичны. С начала 2024 года Россельхознадзор признал недействительными 71 декларацию о соответствии продукции животного происхождения у челябинских производителей.