Сотрудники МВД РФ выявили личность того, кто открыл стрельбу по полицейским в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье. За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», —
Она добавила, что нападение было совершено на сотрудников участка полиции по городскому округу Лосино-Петровский в составе МУ МВД России «Щелковское» Московской области. В результате этого инцидента один полицейский погиб, а другой получил серьезные ранения, заключила Волк.
Неизвестные напали на полицейских в Подмосковье 7 апреля и скрылись на мотоциклах. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела по этому инциденту в Щелково. Telegram-канал Baza ранее сообщил о задержании подозреваемого в расстреле полицейских, но в СК по Московской области не подтвердили эту информацию.
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