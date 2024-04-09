МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье

Полиция разыскивает Василия Бурякова по обвинению в нападении на полицейских

09 апреля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Полиция объявила в розыск Василия Бурякова по обвинению в нападении на полицейских Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники МВД РФ выявили личность того, кто открыл стрельбу по полицейским в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье. За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что нападение было совершено на сотрудников участка полиции по городскому округу Лосино-Петровский в составе МУ МВД России «Щелковское» Московской области. В результате этого инцидента один полицейский погиб, а другой получил серьезные ранения, заключила Волк. Неизвестные напали на полицейских в Подмосковье 7 апреля и скрылись на мотоциклах. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела по этому инциденту в Щелково. Telegram-канал Baza ранее сообщил о задержании подозреваемого в расстреле полицейских, но в СК по Московской области не подтвердили эту информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МВД РФ выявили личность того, кто открыл стрельбу по полицейским в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье. За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что нападение было совершено на сотрудников участка полиции по городскому округу Лосино-Петровский в составе МУ МВД России «Щелковское» Московской области. В результате этого инцидента один полицейский погиб, а другой получил серьезные ранения, заключила Волк. Неизвестные напали на полицейских в Подмосковье 7 апреля и скрылись на мотоциклах. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела по этому инциденту в Щелково. Telegram-канал Baza ранее сообщил о задержании подозреваемого в расстреле полицейских, но в СК по Московской области не подтвердили эту информацию.