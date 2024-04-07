В Подмосковье неизвестный расстрелял полицейского и скрылся: что известно к этому часу

В Щелково из-за убийства полицейского ввели план «Сирена»

07 апреля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

В СК возбудили уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В подмосковном Щелково неизвестный застрелил полицейского и ранил его коллегу. Правоохранители ловили закладчика, который открыл по ним огонь. Из-за этого в городе ввели план «Перехват» и план «Сирена». URA.RU приводит информацию о происшествии, известную на данный момент. Сообщения об убийстве О нападении на полицейских сообщил telegram-канал «112» со ссылкой на источники. В СМИ заявили, что после убийства правоохранителя в Щелково был введен план «Сирена» и план «Перехват». Также сообщалось, что еще один сотрудник МВД был ранен. Обстоятельства преступления Позже стало известно, что убитый был оперуполномоченным. Он вместе с помощником участкового участвовал в засаде на наркодилеров Ногинском районе. Уточняется, что правоохранители ловили закладчика, который открыл по полицейским огонь. Кроме того, у подозреваемого был сообщник, оба скрылись с места преступления. Принимаемые меры По данным канала Baza, на поиски преступника, который стрелял в полицейских, подключили весь личный состав МВД Подмосковья. Помощник участкового, которого ранили, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Чуть позже Следком России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизни правоохранителей. Также в СК сообщили, что на месте происшествия работают самые опытные следователи и криминалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном Щелково неизвестный застрелил полицейского и ранил его коллегу. Правоохранители ловили закладчика, который открыл по ним огонь. Из-за этого в городе ввели план «Перехват» и план «Сирена». URA.RU приводит информацию о происшествии, известную на данный момент. О нападении на полицейских сообщил telegram-канал «112» со ссылкой на источники. В СМИ заявили, что после убийства правоохранителя в Щелково был введен план «Сирена» и план «Перехват». Также сообщалось, что еще один сотрудник МВД был ранен. Позже стало известно, что убитый был оперуполномоченным. Он вместе с помощником участкового участвовал в засаде на наркодилеров Ногинском районе. Уточняется, что правоохранители ловили закладчика, который открыл по полицейским огонь. Кроме того, у подозреваемого был сообщник, оба скрылись с места преступления. По данным канала Baza, на поиски преступника, который стрелял в полицейских, подключили весь личный состав МВД Подмосковья. Помощник участкового, которого ранили, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Чуть позже Следком России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизни правоохранителей. Также в СК сообщили, что на месте происшествия работают самые опытные следователи и криминалисты.