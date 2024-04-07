В Подмосковье неизвестный расстрелял полицейского и скрылся: что известно к этому часу

В подмосковном Щелково неизвестный застрелил полицейского и ранил его коллегу. Правоохранители ловили закладчика, который открыл по ним огонь. Из-за этого в городе ввели план «Перехват» и план «Сирена». URA.RU приводит информацию о происшествии, известную на данный момент.
Сообщения об убийстве
О нападении на полицейских сообщил telegram-канал «112» со ссылкой на источники. В СМИ заявили, что после убийства правоохранителя в Щелково был введен план «Сирена» и план «Перехват». Также сообщалось, что еще один сотрудник МВД был ранен.
Обстоятельства преступления
Позже стало известно, что убитый был оперуполномоченным. Он вместе с помощником участкового участвовал в засаде на наркодилеров Ногинском районе. Уточняется, что правоохранители ловили закладчика, который открыл по полицейским огонь. Кроме того, у подозреваемого был сообщник, оба скрылись с места преступления.
Принимаемые меры
По данным канала Baza, на поиски преступника, который стрелял в полицейских, подключили весь личный состав МВД Подмосковья. Помощник участкового, которого ранили, находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Чуть позже Следком России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизни правоохранителей. Также в СК сообщили, что на месте происшествия работают самые опытные следователи и криминалисты.
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