В Пермском крае рыбак перевернулся на лодке

В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) рыбак перевернулся на лодке. Мужчину в воде заметили местные жители.
«9 апреля 2024 года сотрудниками Пермской краевой службы спасения осуществлен оперативный выезд для спасения рыбака, оказавшегося в воде из-за перевернувшейся лодки на реке Кама. До прибытия спасателей к месту, пострадавший был извлечен из воды местными жителями, доставлен на берег и передан медицинским работникам для оказания помощи», — рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.
В министерстве добавили, что весной риск гибели людей на воде увеличивается, а выход на тонкий лед очень опасен. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавательных средств.
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