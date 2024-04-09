09 апреля 2024

В Пермском крае рыбак перевернулся на лодке

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Обзорная по городу. Пермь , река, водоем, кама, моторная лодка, браконьерство, оттепель, рыбалка, весна, осень
Рыбака успели спасти Фото:

В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) рыбак перевернулся на лодке. Мужчину в воде заметили местные жители.

«9 апреля 2024 года сотрудниками Пермской краевой службы спасения осуществлен оперативный выезд для спасения рыбака, оказавшегося в воде из-за перевернувшейся лодки на реке Кама. До прибытия спасателей к месту, пострадавший был извлечен из воды местными жителями, доставлен на берег и передан медицинским работникам для оказания помощи», — рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

В министерстве добавили, что весной риск гибели людей на воде увеличивается, а выход на тонкий лед очень опасен. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавательных средств.

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В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) рыбак перевернулся на лодке. Мужчину в воде заметили местные жители. «9 апреля 2024 года сотрудниками Пермской краевой службы спасения осуществлен оперативный выезд для спасения рыбака, оказавшегося в воде из-за перевернувшейся лодки на реке Кама. До прибытия спасателей к месту, пострадавший был извлечен из воды местными жителями, доставлен на берег и передан медицинским работникам для оказания помощи», — рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. В министерстве добавили, что весной риск гибели людей на воде увеличивается, а выход на тонкий лед очень опасен. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавательных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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