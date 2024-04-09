В Пермском крае рыбак перевернулся на лодке

10 апреля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Рыбака успели спасти Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) рыбак перевернулся на лодке. Мужчину в воде заметили местные жители. «9 апреля 2024 года сотрудниками Пермской краевой службы спасения осуществлен оперативный выезд для спасения рыбака, оказавшегося в воде из-за перевернувшейся лодки на реке Кама. До прибытия спасателей к месту, пострадавший был извлечен из воды местными жителями, доставлен на берег и передан медицинским работникам для оказания помощи», — рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. В министерстве добавили, что весной риск гибели людей на воде увеличивается, а выход на тонкий лед очень опасен. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавательных средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) рыбак перевернулся на лодке. Мужчину в воде заметили местные жители. «9 апреля 2024 года сотрудниками Пермской краевой службы спасения осуществлен оперативный выезд для спасения рыбака, оказавшегося в воде из-за перевернувшейся лодки на реке Кама. До прибытия спасателей к месту, пострадавший был извлечен из воды местными жителями, доставлен на берег и передан медицинским работникам для оказания помощи», — рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. В министерстве добавили, что весной риск гибели людей на воде увеличивается, а выход на тонкий лед очень опасен. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавательных средств.