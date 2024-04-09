Штаб «Тотального диктанта» в Екатеринбурге не сможет отследить уровень безопасности площадок

В Свердловской области акция «Тотальный диктант» пройдет на 120 площадках

10 апреля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

«Тотальный диктант» пройдет 20 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организаторы «Тотального диктанта» в Екатеринбурге не смогут отследить, как площадки будут соблюдать меры безопасности, которые в регионе усилили после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил координатор акции в Екатеринбурге Алексей Боталов. «Хочу обратить внимание, что штаб „Тотального диктанта“ в Екатеринбурге не обладает полномочиями, связанными с контролем за обеспечением безопасности на той или иной площадке. Все площадки — это организации самодостаточные, они в полной мере осознают ответственность за проведение этого мероприятия. У нас нет сомнений, что на тех или иных площадках люди отнесутся к этому легкомысленно, безответственно», — пояснил Боталов на пресс-конференции в ТАСС. Акция пройдет по всей России уже 20 апреля. С 10 апреля на сайте «Тотального диктанта» все желающие могут зарегистрироваться на площадках, где можно написать под диктовку. В Свердловской области их будет 120, из них в Екатеринбурге — 37, диктовать текст будут ведущие телеканалов и радиостанций, учителя, преподаватели и представители власти. Участие предусмотрено и в онлайн-формате: можно послушать диктовку и набрать текст в специальном окошке на сайте, здесь же будет автопроверка. Впервые за все существование акции текст подготовила писательница из Екатеринбурга — Анна Матвеева. «Основной текст будет состоять из четырех частей. Он посвящен дневникам: как литературному жанру, так и нашей ежедневной привычке фиксировать события в блокноте или социальных сетях. На мой взгляд, текст получился не очень сложным», — уточнила Матвеева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы «Тотального диктанта» в Екатеринбурге не смогут отследить, как площадки будут соблюдать меры безопасности, которые в регионе усилили после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил координатор акции в Екатеринбурге Алексей Боталов. «Хочу обратить внимание, что штаб „Тотального диктанта“ в Екатеринбурге не обладает полномочиями, связанными с контролем за обеспечением безопасности на той или иной площадке. Все площадки — это организации самодостаточные, они в полной мере осознают ответственность за проведение этого мероприятия. У нас нет сомнений, что на тех или иных площадках люди отнесутся к этому легкомысленно, безответственно», — пояснил Боталов на пресс-конференции в ТАСС. Акция пройдет по всей России уже 20 апреля. С 10 апреля на сайте «Тотального диктанта» все желающие могут зарегистрироваться на площадках, где можно написать под диктовку. В Свердловской области их будет 120, из них в Екатеринбурге — 37, диктовать текст будут ведущие телеканалов и радиостанций, учителя, преподаватели и представители власти. Участие предусмотрено и в онлайн-формате: можно послушать диктовку и набрать текст в специальном окошке на сайте, здесь же будет автопроверка. Впервые за все существование акции текст подготовила писательница из Екатеринбурга — Анна Матвеева. «Основной текст будет состоять из четырех частей. Он посвящен дневникам: как литературному жанру, так и нашей ежедневной привычке фиксировать события в блокноте или социальных сетях. На мой взгляд, текст получился не очень сложным», — уточнила Матвеева.